Липецкие власти продлили ограничения на продажу топлива
В Липецкой области продлены ранее установленные до 28 июня ограничения на продажу бензина, по которым жители могут приобрести не более 30 л на один автомобиль. Губернатор Игорь Артамонов объяснил, что это необходимо для того, чтобы не допустить нового резкого вымывания топлива с автозаправочных станций (АЗС).
Глава региона не пояснил, до какого момента будут действовать ограничения на продажу топлива. Ситуация в регионе обсуждалась на заседании местного оперативного штаба. После него господин Артамонов отметил, что сложности у операторов АЗС сохраняются, но они разгружают свои заправки. Например, компания «Роснефть» ввела дополнительные бензовозы, а «Лукойл» — увеличила поставки, что позволило возобновить работу заправок, которые не работали несколько дней.
На заседании штаба заместитель прокурора Липецкой области Александр Хвостов объявил нескольким руководителям компаний-операторов АЗС предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования и защиты прав потребителей. «Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения», — резюмировал господин Артамонов в своем Telegram-канале. За день до заседания оперштаба глава региона заявлял о готовности помогать топливным компаниям в поиске бензовозов.
Ограничения на продажу топлива, подобные тем, что введены в Липецкой области, стали массово вводиться в российских регионах с конца мая 2026 года. Эти меры были приняты в более чем 20 субъектах РФ, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области, из-за опасений дефицита и роста цен на нефтепродукты. Губернаторы, такие как Сергей Аксенов в Крыму и Игорь Артамонов в Липецкой области, объясняли их логистическими сложностями, временными перебоями на НПЗ и стремлением предотвратить ажиотажный спрос и спекуляцию.
Проблемы с топливом связаны с сокращением предложения нефтепродуктов, которое, по данным Национального биржевого ценового агентства, привело к снижению объема реализации бензина на бирже. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) направляли ресурс на собственные АЗС, что вызывало дефицит и высокие закупочные цены для независимых сетей. Помимо этого, причиной временных лимитов стали плановые ремонты на НПЗ, высокая загруженность железных дорог, особенно в летний период, и даже атаки беспилотников на нефтехимические комплексы, как это было в Нижнекамске.
Власти предпринимают различные меры для стабилизации ситуации. Правительство России, например, рассматривало временный запрет на экспорт дизельного топлива и уже вводило экспортные ограничения на бензин. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями и ОАО РЖД работает над увеличением производства и оперативной доставкой топлива в регионы. Федеральная антимонопольная служба контролирует ценообразование на АЗС, а также предлагала повышать нормативы обязательных продаж бензина и дизельного топлива на бирже для крупных компаний.