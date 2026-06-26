Липецкие власти продлили ограничения на продажу топлива

В Липецкой области продлены ранее установленные до 28 июня ограничения на продажу бензина, по которым жители могут приобрести не более 30 л на один автомобиль. Губернатор Игорь Артамонов объяснил, что это необходимо для того, чтобы не допустить нового резкого вымывания топлива с автозаправочных станций (АЗС).

Глава региона не пояснил, до какого момента будут действовать ограничения на продажу топлива. Ситуация в регионе обсуждалась на заседании местного оперативного штаба. После него господин Артамонов отметил, что сложности у операторов АЗС сохраняются, но они разгружают свои заправки. Например, компания «Роснефть» ввела дополнительные бензовозы, а «Лукойл» — увеличила поставки, что позволило возобновить работу заправок, которые не работали несколько дней.

На заседании штаба заместитель прокурора Липецкой области Александр Хвостов объявил нескольким руководителям компаний-операторов АЗС предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования и защиты прав потребителей. «Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения», — резюмировал господин Артамонов в своем Telegram-канале. За день до заседания оперштаба глава региона заявлял о готовности помогать топливным компаниям в поиске бензовозов.

Сергей Толмачев, Воронеж