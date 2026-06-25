Липецкие власти ищут дополнительные бензовозы для доставки топлива на заправки
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что ситуацию с наличием бензина на заправках в регионе усугубляет нехватка бензовозов у операторов АЗС. Он пообещал оказать содействие в поиске дополнительных бензовозов и во взаимодействии с крупными перевозчиками.
«В ближайшее время рассчитываем продвинуться по этому вопросу вместе с "Роснефтью", ждем усиления и от других крупных сетей»,— заявил господин Артамонов в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил водителей бензовозов и операторов АЗС, которые «работают с очередями и человеческими эмоциями». «Понимаю, что ситуация неприятная. Сложности есть, но мы ими занимаемся и будем последовательно содействовать выравниванию работы заправок»,— заключил глава региона.
24 июня липецкие власти приняли решение о временном ограничении на продажу бензина. До 28 июня включительно АИ-92 и АИ-95, АИ-100 отпускаются жителям в объеме не более 30 л на один автомобиль. Топливо разрешается заправлять только в бак. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно.
Проблема нехватки топлива, хоть и локальная, затрагивает различные регионы России, включая не только Липецкую область, но и Крым, Севастополь, Новосибирскую, Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую и Рязанскую области, а также Калмыкию. В этих регионах вводились ограничения на продажу бензина. В некоторых случаях это связано с логистическими трудностями, такими как загруженность железных дорог, особенно в южном направлении в туристический сезон, и атаки беспилотников на нефтехимические комплексы, что приводило к сбоям в поставках. Независимые операторы АЗС более уязвимы к этим проблемам, чем крупные сетевые компании.
Ситуация усугубляется тем, что оптовые цены на топливо иногда превышают розничные, делая продажу бензина для некоторых АЗС экономически нецелесообразной. Правительство страны уже рассматривало различные меры для стабилизации рынка, включая запрет на экспорт дизельного топлива и бензина, а также увеличение нормативов обязательных продаж топлива на бирже. Несмотря на это, проблемы с обеспечением топливом сохраняются, и эксперты отмечают, что текущие профицит и запасы топлива не покрывают потребности рынка в условиях сезонного роста спроса, ремонтов НПЗ и логистических ограничений. Власти называют ситуацию временной и связывают ее с логистическими сложностями при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов.