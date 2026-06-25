Липецкие власти ищут дополнительные бензовозы для доставки топлива на заправки

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что ситуацию с наличием бензина на заправках в регионе усугубляет нехватка бензовозов у операторов АЗС. Он пообещал оказать содействие в поиске дополнительных бензовозов и во взаимодействии с крупными перевозчиками.

«В ближайшее время рассчитываем продвинуться по этому вопросу вместе с "Роснефтью", ждем усиления и от других крупных сетей»,— заявил господин Артамонов в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил водителей бензовозов и операторов АЗС, которые «работают с очередями и человеческими эмоциями». «Понимаю, что ситуация неприятная. Сложности есть, но мы ими занимаемся и будем последовательно содействовать выравниванию работы заправок»,— заключил глава региона.

24 июня липецкие власти приняли решение о временном ограничении на продажу бензина. До 28 июня включительно АИ-92 и АИ-95, АИ-100 отпускаются жителям в объеме не более 30 л на один автомобиль. Топливо разрешается заправлять только в бак. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно.

Сергей Толмачев, Воронеж