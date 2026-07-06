Расходы стран НАТО на оборону приблизились к 4% ВВП
Европейские страны, входящие в НАТО, и Канада уже тратят на оборонные нужды около 4% ВВП, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. По плану членов НАТО к 2035 году показатель должен вырасти до 5%.
«В прошлом году европейские союзники и Канада потратили почти на 20% больше на основную оборону, чем годом ранее»,— заявил господин Рютте на брифинге (цитата по Reuters). По его словам, расходы стран на оборону за последние два года выросли на $258 млрд, и сумма продолжит увеличиваться.
В прошлом году члены альянса договорились нарастить их до 5% ВВП к 2035 году, включая 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и с учетом военных поставок на Украину. В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, и для достижения этого результата давалось десять лет. К концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. В связи с этим глава Пентагона Пит Хегсет призывал членов НАТО вернуться к более жесткой позиции.
Повышение расходов на оборону станет одной из важнейших тем предстоящего саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Отчета о росте оборонных расходов на мероприятии ожидают и США. По данным The Telegraph, страны с наиболее высокими военными расходами смогут рассчитывать на поощрения со стороны Вашингтона: приоритет при закупке американского вооружения и больше личных встреч с президентом США.
Подробнее — в материале «Ъ» «В мечтах о скучном саммите».
Увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП к 2035 году было согласовано на саммите в Гааге в июне 2025 года под давлением президента США Дональда Трампа. Это решение стало беспрецедентным "квантовым скачком", поскольку еще недавно целевым показателем были 2% ВВП к 2024 году, и многие страны блока не достигали даже этой цели.
Согласно Гаагскому плану оборонных инвестиций, 3,5% ВВП будет ежегодно выделяться на основные оборонные потребности, а до 1,5% ВВП пойдет на защиту критически важной инфраструктуры, сетей, гражданскую готовность, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение этих расходов будут пересмотрены в 2029 году. При этом, некоторые европейские страны, такие как Испания и Бельгия, выразили сомнения в реалистичности достижения этих показателей, а Италия уже заявила о возможности включения расходов на гражданскую инфраструктуру в "смежные" оборонные траты.