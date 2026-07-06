Расходы стран НАТО на оборону приблизились к 4% ВВП

Европейские страны, входящие в НАТО, и Канада уже тратят на оборонные нужды около 4% ВВП, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. По плану членов НАТО к 2035 году показатель должен вырасти до 5%.

«В прошлом году европейские союзники и Канада потратили почти на 20% больше на основную оборону, чем годом ранее»,— заявил господин Рютте на брифинге (цитата по Reuters). По его словам, расходы стран на оборону за последние два года выросли на $258 млрд, и сумма продолжит увеличиваться.

В прошлом году члены альянса договорились нарастить их до 5% ВВП к 2035 году, включая 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и с учетом военных поставок на Украину. В 2014 году был установлен целевой показатель на уровне 2% ВВП, и для достижения этого результата давалось десять лет. К концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. В связи с этим глава Пентагона Пит Хегсет призывал членов НАТО вернуться к более жесткой позиции.

Повышение расходов на оборону станет одной из важнейших тем предстоящего саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Отчета о росте оборонных расходов на мероприятии ожидают и США. По данным The Telegraph, страны с наиболее высокими военными расходами смогут рассчитывать на поощрения со стороны Вашингтона: приоритет при закупке американского вооружения и больше личных встреч с президентом США.

Подробнее — в материале «Ъ» «В мечтах о скучном саммите».