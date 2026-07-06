Telegraph: США пригрозили НАТО последствиями за отказ поднять расходы на оборону

Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала союзников по НАТО за недостаточные темпы наращивания расходов на оборону до 5% от ВВП. Как сообщает The Telegraph, Белый дом предупредил о «последствиях», если члены альянса не выполнят свое обещание довести расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

Великобритания находится в числе стран, которыми недовольна администрация Трампа. На данный момент она намерена нарастить расходы на оборону лишь до 2,7% от ВВП. Издание полагает, что это может стать причиной конфликта между США и Великобританией на саммите НАТО, который начнется 7 июля в Анкаре.

Газета отмечает, что Дональд Трамп планирует поощрять или наказывать страны в зависимости от их военных ассигнований. Высокие расходы дадут союзникам приоритет при закупке американского вооружения и гарантируют больше личных встреч с президентом США. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет начал проверку численности и боеготовности войск в Европе, что может привести к выводу американского контингента из стран, игнорирующих целевые показатели. По мнению Белого дома, отказ от планки в 5% в долгосрочной перспективе сделает Европу и Канаду «менее дееспособными».

Вчера посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил, что «некоторые союзники делают больше, чем другие». По его словам, Польша, скандинавские страны, страны Балтии «лидируют в этом отношении». Посол также уточнил: «президент Трамп ожидает, что все союзники немедленно активизируются» и достигнут цели увеличения расходов до 5% от ВВП «как можно скорее».

Влад Никифоров