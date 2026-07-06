Telegraph: США пригрозили НАТО последствиями за отказ поднять расходы на оборону
Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала союзников по НАТО за недостаточные темпы наращивания расходов на оборону до 5% от ВВП. Как сообщает The Telegraph, Белый дом предупредил о «последствиях», если члены альянса не выполнят свое обещание довести расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году.
Великобритания находится в числе стран, которыми недовольна администрация Трампа. На данный момент она намерена нарастить расходы на оборону лишь до 2,7% от ВВП. Издание полагает, что это может стать причиной конфликта между США и Великобританией на саммите НАТО, который начнется 7 июля в Анкаре.
Газета отмечает, что Дональд Трамп планирует поощрять или наказывать страны в зависимости от их военных ассигнований. Высокие расходы дадут союзникам приоритет при закупке американского вооружения и гарантируют больше личных встреч с президентом США. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет начал проверку численности и боеготовности войск в Европе, что может привести к выводу американского контингента из стран, игнорирующих целевые показатели. По мнению Белого дома, отказ от планки в 5% в долгосрочной перспективе сделает Европу и Канаду «менее дееспособными».
Вчера посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил, что «некоторые союзники делают больше, чем другие». По его словам, Польша, скандинавские страны, страны Балтии «лидируют в этом отношении». Посол также уточнил: «президент Трамп ожидает, что все союзники немедленно активизируются» и достигнут цели увеличения расходов до 5% от ВВП «как можно скорее».
Требование Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП является продолжением его последовательной политики давления на союзников по НАТО. Ещё во время своего первого президентства он критиковал страны-участницы за недостаточные ассигнования, настаивая на выполнении целевого показателя в 2% ВВП. Это давление привело к тому, что к 2024 году 23 из 32 членов НАТО достигли этой цели.
Однако нынешние 5% ВВП — значительно более амбициозная планка. Ранее обсуждались компромиссные варианты в 3% или 3,5% ВВП. Предложение Трампа вызывает опасения у ряда европейских стран, в частности, Германия и Франция называли эту цифру нереалистичной для краткосрочной перспективы из-за бюджетных ограничений. Например, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что 5% ВВП для его страны составили бы почти половину федерального бюджета, что «невозможно».
Тем не менее, на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года большинство стран-союзников (за исключением Испании) согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это решение является беспрецедентным с точки зрения военной эскалации и позиционируется как «квантовый скачок». Страны Балтии и Польша, граничащие с Россией, уже тратят на оборону около 3% ВВП, перевыполняя даже ранее обсуждаемые цели.
Администрация Трампа также угрожает выводом американских войск из Европы и пересмотром обязательств США перед НАТО, если страны-партнёры не увеличат расходы. Это демонстрирует, что для США финансовая ответственность союзников является ключевым условием для поддержания трансатлантических связей и сохранения своего военного присутствия в Европе.