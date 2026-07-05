В мечтах о скучном саммите

В Анкаре все готово к двухдневному саммиту НАТО, который откроется 7 июля в резиденции Бештепе. Это крайне выгодное для местной экономики мероприятие: по предварительным подсчетам, оно принесет городу более $200 млн. Но для его участников и устроителей саммит несет в себе и определенные риски. Главный — непредсказуемость президента США Дональда Трампа, который накануне саммита продолжал высказывать недовольство европейскими союзниками. Основные темы встречи — повышение расходов на оборону и продолжение поддержки Украины, и по обоим вопросам от Трампа можно ждать неприятных для остальных членов альянса заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efekan Akyuz / Reuters Фото: Efekan Akyuz / Reuters

Заключительные приготовления к саммиту в турецкой столице завершены. Полицейские и другие силовики вышли на улицы (к охране порядка планировалось привлечь около 56 тыс. человек). Системы ПВО переведены в состояние повышенной готовности. Госслужащие, чья работа не является критически важной, отправлены в отпуска. А участники саммита и сопутствующих ему мероприятий вроде Форума оборонной промышленности — около 8 тыс. человек — потоками стекаются в Анкару. Пятизвездные отели заполнены на 100%, и это один из показателей того, что для турецкой столицы саммит — крайне выгодное мероприятие. По подсчетам газеты Sabah, оно принесет экономике Анкары 8–10 млрд лир, до $214 млн.

Позитивно настроены и в правительстве Турецкой Республики. Еще два года назад Турция была в НАТО проблемным союзником, чья особая позиция по некоторым вопросам, например по вступлению Швеции в альянс, шла вразрез с позицией остальных членов. Однако теперь отношение к Анкаре поменялось. Как отметило накануне саммита агентство Bloomberg, «Европа осознает степень полезности Турции». Во-первых, потому что имидж президента Реджепа Тайипа Эрдогана как сильного лидера импонирует Дональду Трампу, что особенно важно в условиях, когда многие другие лидеры не могут найти общий язык с президентом США. Во-вторых, за последние годы Турция стала крупным поставщиком западным странам военной техники, и это значимо, учитывая постоянное наращивание Европой соответствующих расходов. Процесс происходит опять же в связи со все более жестким давлением со стороны президента Трампа.

Переформатирование НАТО на фоне кризиса в трансатлантических отношениях наверняка будет находиться на саммите в центре внимания. Генсек альянса Марк Рютте говорит о формировании «НАТО 3.0», в отличие от «Североатлантического альянса 2.0», чрезмерно зависящего от США.

Европа, объяснял он в серии последних интервью новую конфигурацию блока, берет на себя руководство тремя его объединенными командованиями и становится главным спонсором Украины, в то время как США сохраняют присутствие на континенте за счет обычных сил и сил ядерного сдерживания.

Такая перестройка — вынужденная мера. Трамп, который много лет скептически относился к НАТО, продолжает критиковать союзников по альянсу — в частности, за отсутствие явной поддержки американо-израильской операции против Ирана. «Нас подвели. Нам не была нужна их помощь. Но было бы хорошо, если бы они сказали: "Мы хотим помочь"»,— говорил Трамп в конце июня на встрече с Рютте в Белом доме. Генсек всячески пытался сгладить острые углы — например, на той же встрече называл Трампа «лидером свободного мира» и аккуратно напоминал ему, что за шесть недель войны с Ираном американские военные самолеты совершили 4–5 тыс. вылетов с европейских баз НАТО.

Еще одна непростая тема — расходы на оборону. Постпред США при альянсе Мэттью Уитакер рассказал телеканалу Newsmax, что Вашингтон ждет на саммите отчета о росте оборонных расходов других стран. Напомним, что годом ранее лидеры государств-членов согласились увеличить их до 5% ВВП к 2035 году, включая 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и с учетом военных поставок на Украину.

Поддержка Киева — это еще одна ключевая тема саммита. Среди гостей встречи будет и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидания от встречи можно назвать смешанными для Киева.

С одной стороны, как сообщило агентство Reuters, в проекте итоговой декларации зафиксировано обязательство выделить Украине в этом году €70 млрд на военную поддержку, а также продолжить финансирование в 2027-м на «как минимум эквивалентом уровне». С другой — речь идет по большей части о символическом жесте: значительную часть этой суммы составляют деньги в рамках давно согласованного кредита ЕС и средства, ранее уже обещанные Киеву отдельными странами.

С новым же финансированием все не так-то просто. Показательно, например, прозвучавшее 2 июля заявление премьера Словакии Роберта Фицо: он пообещал, что его страна «не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине», и рассказал, что в письме к генсеку Рютте проинформировал его об этой позиции.

Учитывая такое число потенциально конфликтных вопросов, организаторы саммита хотели бы, чтобы мероприятие прошло максимально тихо. Как написал американский журнал Foreign Policy, «скучный саммит НАТО — это именно то, на что надеются европейцы и о чем они молятся».

В России же применительно к саммиту ни на что хорошее не надеются. Перспектив возобновления диалога с НАТО сейчас нет, заявила 1 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад первым делом должен «пересмотреть враждебные подходы» в отношении РФ, но пока НАТО лишь «продолжает двигаться в сторону дальнейшей эскалации».

В тексте итоговой декларации, по данным Reuters, будет содержаться утверждение, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» для евро-атлантической безопасности и стабильности.

Николай Амелин