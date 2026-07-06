Скончался почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов

Сегодня на 83-м году жизни умер академик РАН Владимир Окрепилов. О смерти ученого сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Владимир Окрепилов осуществлял научное руководство Институтом проблем региональной экономики РАН, заведовал кафедрой ЮНЕСКО университета Петра Великого и был профессором СПбГЭУ.

Владимир Окрепилов родился в Ленинграде в 1944 году. В 1970 году он закончил Ленинградский военно-механический институт, а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Более 30-ти лет Владимир Окрепилов возглавлял Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний. Под его руководством впервые в России была разработана комплексная научно-техническая программа Северо-Западного федерального округа.

Владимир Окрепилов стал основателем нового направления в науке — экономики качества. Ученый также разрабатывал Стратегию социально экономического развития Петербурга до 2030 года. В 2016 году Владимир Окрепилов получил звание почетного гражданина Санкт Петербурга. «Владимир Валентинович подчёркивал, что главная цель Стратегии — повышение качества жизни горожан, а экономический рост должен быть инструментом её достижения»,— отметил в некрологе губернатор Александр Беглов.

Сергей Юргенсон