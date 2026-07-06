В Петербургской агломерации с начала года цена нового авто выросла на 5,6%

По итогам шести месяцев 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти выросла до 3,37 млн рублей, что на 5,6% выше январских значений, следует из данных Авто.ру Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В сегменте локальных марок средняя цена в годовом выражении составляет 2,09 млн рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Парламентария и еще трех сотрудников школы судят за мошенничество Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 В сегменте локальных марок средняя цена в годовом выражении составляет 2,09 млн рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Парламентария и еще трех сотрудников школы судят за мошенничество Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Рост стоимости эксперты связывают с изменением структуры предложения на рынке. Среди китайских марок сокращается количество моделей массового сегмента в связи с переходом к локальному производству. Средняя цена китайского авто в июне составила 4,05 млн рублей, что на 13,3% выше, чем годом ранее. Также впервые с начала года был зафиксирован рост объема предложения китайских машин. Он составил 11% относительно мая.

В сегменте локальных марок средняя цена в годовом выражении составляет 2,09 млн рублей в июне (рост на 32,6%). В тоже время средняя цена нового автомобиля Lada, за полгода фактически не изменилась и держится на уровне 1,4 млн рублей. Общий объем предложения от локальных производителей за полгода вырос на 17%.

Среди моделей, которые заметнее всего подешевели в регионе за первое полугодие 2026 года: Zeekr 9X (-13,1%; 12,03 млн рублей), Lada Aura (-6,3%; 2,37 млн рублей), Geely Atlas (-5,3%; 3,64 млн рублей), Omoda C7 (- 4,7%; 3,23 млн рублей), а также Chery Tiggo 7 Pro Max (-4,3%; 2,9 млн рублей).

В целом продажи новых легковых авто в Петербурге за I полугодие 2026 года увеличились на 24% по сравнению с январем — июнем 2025-го, составив 38 874 шт. Реализация легких коммерческих автомобилей за шесть месяцев, наоборот, снизилась с 2418 до 1785 шт., (падение на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи грузовиков сократились с 764 шт. в I полугодии 2025-го до 516 в этом году, то есть спад составил 32%.

Владимир Колодчук