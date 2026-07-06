Послу Швеции заявили протест после атаки дрона с краской на российское посольство
МИД России заявил протест послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон из-за бездействия шведских властей после атаки дронов с краской и муляжом взрывного устройства на российское посольство в Стокгольме 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства. О планах вызвать посла сообщала представитель МИДа Мария Захарова.
«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы,... на фоне систематических нападений (на посольство России.— “Ъ”) с применением БПЛА»,— указано в публикации. Российский МИД потребовал принять меры для прекращения таких инцидентов и «неукоснительно соблюдать обязательства» по Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В ночь на 2 июля на территории российского посольства в Швеции упали два дрона, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил баллон с краской. Дипмиссия России заявила, что местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство.
Инциденты с дронами, сбрасывающими краску или муляжи взрывных устройств на российское посольство и торговое представительство в Швеции, приобрели систематический характер. Подобные атаки повторяются более года, и российская сторона неоднократно обращалась к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь эти действия, однако, по мнению российских дипломатов, меры не предпринимались. Ответственность за происходящее российская сторона возлагает на власти Швеции, обвиняя их в невыполнении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая предусматривает обеспечение безопасности иностранных миссий.
Помимо атак дронов, дипломатические отношения между Швецией и Россией также осложняются другими инцидентами. Например, в январе 2025 года гражданин Украины пытался прорваться через ворота российского посольства на машине, и российская дипмиссия утверждала, что он ранее уже совершал подобные провокационные действия. В МИД Швеции вызывали посла России Сергея Беляева по поводу ударов по украинским городам, а в ответ посол сам выражал протест в связи с атаками БПЛА. Кроме того, в 2023 году Россия выслала пять шведских дипломатов и отозвала согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия со стороны Стокгольма, что расценивалось как «откровенно враждебный шаг» и усугубило двусторонние отношения.