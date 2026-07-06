Послу Швеции заявили протест после атаки дрона с краской на российское посольство

МИД России заявил протест послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон из-за бездействия шведских властей после атаки дронов с краской и муляжом взрывного устройства на российское посольство в Стокгольме 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства. О планах вызвать посла сообщала представитель МИДа Мария Захарова.

«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы,... на фоне систематических нападений (на посольство России.— “Ъ”) с применением БПЛА»,— указано в публикации. Российский МИД потребовал принять меры для прекращения таких инцидентов и «неукоснительно соблюдать обязательства» по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В ночь на 2 июля на территории российского посольства в Швеции упали два дрона, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил баллон с краской. Дипмиссия России заявила, что местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство.