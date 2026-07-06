РФС договорился провести финал Лиги чемпионов в Петербурге после снятия всех санкций

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о наличии устной договоренности с УЕФА о проведении в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов после восстановления российского футбола на международной арене. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ» 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от основных международных турниров под эгидой обеих организаций

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от основных международных турниров под эгидой обеих организаций

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

По словам господина Дюкова, достигнутые договоренности также предусматривают, что Казань примет матч за Суперкубок УЕФА. Оба турнира ранее уже были запланированы к проведению в России: финал Лиги чемпионов должен был пройти в Петербурге в 2022 году, а Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023-м. Однако после введения санкций со стороны ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года матчи были перенесены в Париж и греческий Пирей соответственно.

Кирилл Конторщиков