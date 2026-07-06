Особняк Ропса на Петровской косе уничтожен пожаром

Днем 6 июля в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в двухэтажном строении на Петровской косе, дом 9. Огонь охватил всю площадь здания, к ликвидации привлекались силы МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины возгорания устанавливаются

Фото: МЧС России Причины возгорания устанавливаются

Фото: МЧС России

Сообщение о возгорании поступило в 14:09. Горело неэксплуатируемое строение размером 10 на 10 метров. На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются. После ликвидации открытого горения проводилась проливка и разбор завалов. Детали происшествия уточняются.

Кирилл Конторщиков