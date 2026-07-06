Куренков заявил о запасах топлива у МЧС как минимум на три месяца
МЧС располагает запасами топлива минимум на три месяца вперед, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, резервы продолжают пополняться.
«В системе МЧС созданы запасы топлива, что дает возможность функционировать в любой ситуации, независимо от ситуации на рынке»,— заверил господин Куренков в беседе с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).
Перебои с поставками и локальный дефицит топлива на АЗС в российских городах начались в конце мая. Изначально — в Крыму из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». Сейчас уже более чем в 50 российских регионах введены ограничения на продажу топлива.
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, призванных обеспечить внутренний рынок топливом. Одно из главных изменений — введение налогообложения для бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, АИ-92). Россия также ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов.