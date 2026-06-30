Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — сказал господин Песков. Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Дмитрий Песков уточнить отказался.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами». «Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.

Как писал «Ъ», правительство продлило разрешение отдельным НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3». По последним данным источников, власти могут разрешить выпуск бензина и ДТ с понижением стандартов вплоть до «Евро-2».

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».