Жизнь без оглядки на стоимость

Страхование жизни при ипотеке для большинства заемщиков давно стало способом снизить ставку по кредиту. При выборе полиса они чаще всего руководствуются ценой, а не объемом страхового покрытия. Как итог: дешевый полис может не оправдать ожидания заемщика, оставив его наедине с проблемой в трудный момент жизни. Поэтому сегодня регулятор и участники рынка создают инструменты, которые позволяют сравнивать страховщиков не только по стоимости полиса, но и по тому, как они работают со страховыми случаями. Это позволит сделать качество страховой защиты таким же критерием выбора, как и цена полиса.

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Между формой и содержанием

Полис страхования жизни давно сопровождает большинство ипотечных сделок. Формально полис необязателен: банк не вправе отказать в кредите без страховки. Но на практике заемщик, решивший сэкономить на страховании, понимает, что отказ от полиса почти всегда означает надбавку к ставке — от 1–3 процентных пунктов, а в отдельных случаях и больше. Для заемщика это оборачивается существенным увеличением расходов по кредиту.

«Клиенты оформляют полис ипотечного страхования жизни в рамках требований банка. Если отказ от страхования не влияет на увеличение процентной ставки, то клиенты обычно отказываются от него,— подтверждает эксперт по ипотечному кредитованию “ИНКОМ-Недвижимости” Елена Санникова.— Основной критерий — стоимость полиса. Заемщики выбирают ту страховую компанию, которая предлагает наименьший тариф».

Сам ипотечный рынок переживает непростые времена. По данным Frank RG, за 11 месяцев 2025 года банки выдали 3,58 трлн руб. жилищных кредитов — на 21% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. На таком рынке многие заемщики в первую очередь думают о том, как сократить сопутствующие расходы, включая страхование. В итоге они воспринимают полис не как защиту, а как способ снизить ставку кредита. На объем страховой защиты заемщик обычно не обращает большого внимания, поскольку качество защиты для него становится второстепенным.

Такую практику критически оценивает исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов: «Заемщики часто выбирают полис, ориентируясь исключительно на минимальную цену, чтобы снизить ипотечную ставку. Мы считаем, что такой подход обесценивает саму суть страхования — оно должно быть защитой, а не формальностью. Поэтому мы делаем акцент на прозрачности выплат».

В этом и заключается основное противоречие рынка. По замыслу страхование жизни — это механизм финансовой защиты: оно должно уберечь семью от серьезных потрясений, если кормилец потеряет трудоспособность, тяжело заболеет или уйдет из жизни. Но в погоне за минимальным тарифом заемщик приобретает не столько реальную безопасность, сколько формальное соответствие требованиям банка. В результате реальный объем защиты становится понятен только после наступления страхового случая. И тогда может выясниться, что положения договора существенно отличаются от ожиданий заемщика.

Сомнительная защита

Разница между страховыми программами заключается не только в цене. Они отличаются объемом защиты, перечнем исключений, требованиями к документам и другими параметрами договора. После наступления страхового события ожидания заемщика не всегда совпадают с тем, как страховая защита работает на практике. Уже при обращении за выплатой может выясниться, что случай не подпадает под описание в договоре, для получения выплаты не хватает документов или действуют предусмотренные полисом исключения.

«Чаще всего причинами для споров становятся ситуации, когда заемщик при заключении договора не уделил должного внимания информации о состоянии своего здоровья и сообщил неполные или недостоверные сведения о своем здоровье. А впоследствии выясняется, что заболевание, о котором он не сообщил страховщику, и явилось причиной для наступления инвалидности или ухода из жизни»,— сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

По словам участников рынка, вопрос стоит значительно шире. В «Совкомбанк Страховании» считают, что наиболее распространенные причины споров связаны в целом с недостаточным пониманием клиентом правил страхования, включая перечень рисков, исключения из покрытия и порядок урегулирования убытков. Масштаб проблемы подтверждает и регулятор. В отчете Банка России об оценке фактического воздействия регуляторных требований к страхованию жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа) за 2025 год говорится, что около 35% заявленных страховых случаев в сегменте кредитного страхования завершаются отказом. То есть не выплачивается примерно каждый третий заявленный страховой случай. При этом совокупный коэффициент выплат (отношение выплат к премиям) в кредитном страховании в несколько раз ниже, чем в других видах добровольного страхования физических лиц, где он достигает 30–40%.

Сам по себе этот факт не делает страховщиков автоматически недобросовестными: причины отказов разные — от реального несоответствия событию до неполного пакета документов. Но по статистике видно, что детали договора, которые заемщик пролистал при покупке, затем могут обернуться для него серьезными финансовыми потерями.

«Еще одна проблема — разная степень проактивности страховых компаний в сборе документов,— говорит Сергей Скороходов.— По закону запрашивать медицинские и другие документы могут родственники или страховая компания. Но родственники часто не знают, как это сделать, а не все страховщики готовы брать эту инициативу на себя. На наш взгляд, проактивная позиция страховщика — это правильный стандарт».

Дополнительные риски могут также возникать из-за недобросовестных посредников. Несмотря на цифровизацию и системы проверки, на рынке периодически случаются продажи поддельных или оформленных с нарушениями полисов. В подобных случаях заемщик остается без страховой защиты и рискует столкнуться с требованиями банка вплоть до повышения ставки или досрочного погашения кредита. Так что стоимость полиса давно перестала быть единственным показателем его реальной ценности. Чем сложнее договор и чем меньше заемщик понимает, что он подписал, тем выше вероятность, что в критический момент страховка не сработает.

Качественная конкуренция

По данным ЦБ, по итогам 2025 года объем страхования заемщиков составил 176 млрд руб., из которых около 123 млрд руб. пришлось на ипотечное страхование. При таких масштабах качество страховой защиты становится одним из ключевых факторов развития этого сегмента и предметом внимания как страховщиков, так и Банка России.

В Банке России утверждают, что медианное значение комиссии кредитора за оформление страхования составляет 52% для индивидуальной схемы и 64% — для коллективной, а у отдельных кредиторов размер комиссии достигает 85–90%. При таком распределении средств полис превращается преимущественно в способ повышения доходности розничного кредитования для банков, а не в инструмент защиты заемщика.

По мнению участников рынка, именно эти проблемы стали причиной нынешних изменений в сегменте ипотечного страхования жизни. «В последние годы на рынке ипотечного страхования жизни намечается тренд на постепенный переход от конкуренции по уровню комиссионного вознаграждения к конкуренции по качеству сервиса и клиентской ценности страхового покрытия,— подтверждает партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по работе со страховыми компаниями и пенсионными фондами Татьяна Самсонова.— Этому во многом способствовала публичная критика регулятора в отношении низкого уровня страховых выплат по договорам ипотечного страхования».

Рынок меняется сразу под влиянием двух факторов. С одной стороны, регулятор требует повышать качество страховых продуктов. С другой — выдача ипотечных кредитов сокращается, а конкуренция за каждого заемщика усиливается. Это означает, что страховым компаниям придется предлагать клиенту не только приемлемую цену полиса, но и более высокое качество страховой защиты.

Такую тенденцию отмечает и старший директор отдела рейтингов агентства «Эксперт РА» Екатерина Серова. По ее словам, общее охлаждение ипотечного рынка усилило конкуренцию между страховщиками. Если раньше они делали ставку на низкую стоимость полиса, то сейчас работают над повышением уровня сервиса и персонализацией продуктов. «Страховщики совместно с регулятором работают над главной структурной проблемой рынка — низкой ценностью ипотечного страхования жизни для клиента (узкое страховое покрытие, непрозрачность критериев договора, низкий уровень выплат по полисам),— говорит она.— С 2026 года заемщик вправе выбрать любую страховую компанию и при необходимости сменить ее, страховое покрытие стало более стандартизированным, а период охлаждения увеличен до 30 дней».

Однако не все участники рынка готовы играть по новым правилам. В своем отчете Банк России фиксирует новый тренд: банки начинают уходить от классического страхования к так называемому квазистрахованию — предложению заемщикам услуг по «прощению долга» или независимых гарантий, которые не подпадают под действие регулирования. Это создает дополнительные риски для заемщиков: они могут быть уверены, что купили страховку, а на деле получили продукт без страховой защиты.

В Банке России рассчитывают, что участники рынка смогут решить эти сложности самостоятельно. Впрочем, если этого не произойдет, регулятор готов рассмотреть дополнительные требования к страховщикПонятный выборам. Сегодня речь идет уже не о единичных отказах в выплатах или недостатках отдельных страховых продуктов. Главная задача в том, чтобы сделать рынок более прозрачным и превратить страхование жизни в инструмент реальной защиты заемщика, а не в формальное условие получения ипотеки.

Понятный выбор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ответом на накопившиеся задачи стали изменения сразу по нескольким направлениям. Регулятор делает ставку на повышение прозрачности страховых продуктов, а участники рынка — на единые правила, цифровые сервисы и более четкие требования для заемщиков. Первый шаг — сделать страховой продукт понятнее для самого клиента. По мнению Банка России, еще до покупки полиса заемщик должен видеть не только его стоимость, но и объем защиты, перечень исключений и порядок получения выплаты. Чем точнее критерии договора, тем более осознанным будет выбор. Следующий шаг — единые правила для рынка.

«ВСС разработал внутренний стандарт, который должен повысить качество страховых продуктов, сделать их более прозрачными и упростить клиентский путь. Даже в Банке России отметили, что “судя по информации, предоставляемой банками, разные страховые компании демонстрируют разный уровень выплат по однотипным кредитным страховкам”,— подтверждает Глеб Яковлев.— Ожидаем, что разработанный документ может снять часть проблем, тем самым повысив доверие заемщиков к ипотечному страхованию».

Необходимость единых подходов отмечают и банки. В ВТБ считают, что развитию рынка помогло бы расширение возможностей банков при формировании требований к страховым продуктам и партнерам. Это помогло бы клиентам лучше понимать различия между страховыми продуктами и повысило доверие к страховой защите. Кроме того, в банке поддерживают разработку единых отраслевых требований при участии Банка России.

Еще одно направление развития — цифровизация. Электронные полисы, интеграция информационных систем банков и страховщиков, автоматизация проверки документов и урегулирования страховых случаев позволяют сократить сроки рассмотрения обращений и снизить вероятность ошибок. Поэтому участники рынка обращают внимание на то, что качество страховой защиты зависит не только от технологий.

«Ключевые вызовы рынка сегодня связаны не столько с самим страховым продуктом, сколько с отдельными барьерами доступа страховщиков к заемщикам. В ряде случаев сохраняются практики, которые ограничивают конкуренцию и затрудняют для клиентов свободный выбор страховщика»,— прокомментировал “Ъ” представитель «Т-Страхования».

Меняется и сама суть конкуренции. На первый план выходят качество защиты, скорость урегулирования страховых случаев, удобство сервиса и доверие клиентов.

Несмотря на повышение прозрачности рынка, перед заемщиком остается непростая задача — выбрать страховую компанию. Стоимость полиса сравнить несложно. Гораздо труднее заранее понять, насколько надежно такая компания работает со страховыми случаями, как быстро принимает решения и насколько полно выполняет свои обязательства. Поэтому для заемщика важнее становится не цена, а открытые данные о работе страховщиков, статистика выплат и качество клиентского сервиса.

Один из способов сделать рынок прозрачнее — открыто сравнивать страховщиков по качеству их работы, а не только по стоимости полисов. Такой инструмент уже появился у Сбербанка. На сайте банка опубликован рейтинг страховых компаний, который учитывает долю страховых выплат и клиентоориентированность по программам ипотечного страхования жизни. В него вошли 16 страховщиков.

«Наш список как раз решает основную задачу: показывает, насколько определенная страховая компания идет клиентам навстречу при урегулировании страховых случаев,— поясняет Сергей Скороходов.— Любая страховая компания может достичь высоких показателей выплат. Например, 70% и более. Для этого достаточно быть более внимательными к заемщикам и их родственникам: еще раз позвонить и уточнить, все ли им понятно по сбору документов или, может быть, им стоит помочь и запросить документы в компетентных органах от имени страховой».

Вице-президент «РЕСО-Гарантии» Владимир Саркисов отмечает, что для клиента действительно важно иметь возможность оценивать не только стоимость полиса, но и качество страховой защиты и эффективность урегулирования страховых случаев. «Мы поддерживаем дальнейшее развитие понятной, независимой и объективной системы оценки ипотечного страхования, основанной на единых критериях и формируемой при участии профессионального сообщества и регулятора»,— говорит он.

По мнению участников рынка и регулятора, рейтинг должен строиться на единых и понятных критериях. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута считает, что публиковать такой рейтинг должен Всероссийский союз страховщиков, располагающий необходимыми полномочиями и наиболее полной информацией об объемах выплат. При этом Банк России готов участвовать в разработке методики оценки.

В СОГАЗе сообщили, что последовательно поддерживают развитие клиенториентированных практик на финансовом рынке. «Мы считаем, что инициативы Сбера формируют более прозрачную, удобную и предсказуемую среду для клиентов, особенно в чувствительных ситуациях»,— прокомментировала исполнительный директор АО «СОГАЗ» Елена Епишина, уточнив, что для организации более быстрых выплат по страховым случаям ипотечных заемщиков «Сбера» страховая компания СОГАЗ уже оптимизировала перечень документов и организовала возможность онлайн-урегулирования. «Принятые меры позволили нам повысить уровень выплат в 1,3 раза»,— сообщила она.

Рейтинг — лишь один из возможных ориентиров. Не менее важны открытая статистика выплат, отраслевые стандарты, независимые исследования рынка и полная информация о страховом продукте. Их задача — дать возможность заемщику сравнивать страховщиков по разным параметрам, а не только по стоимости полиса. Как отмечают в «Т-Страховании», ключевые инструменты для более осознанного выбора страховых продуктов уже во многом созданы. Сегодня главная задача — обеспечить заемщикам понятный и сопоставимый доступ к информации о предложениях разных страховщиков. В таких условиях клиент сможет оценивать не только стоимость полиса, но и надежность страховщика, качество сервиса и объем страховой защиты.

Константин Анохин