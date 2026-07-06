Электроснабжение в Архангельской области улучшат за 122 млн рублей
В Северодвинске реализуется программа повышения надежности электроснабжения, разработанная совместно с «Россети Северо-Запад». В текущем году на замену 9 км линий электропередачи направлено 122 млн рублей, что улучшит качество энергоснабжения для 22 тыс. горожан, сообщил глава региона Александр Цыбульский.
Программа рассчитана до 2028 года
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На сегодняшний день завершена реконструкция кабельных линий в районе Архангельского шоссе и улицы Советской. Работы охватывают не только жилой сектор, но и социально значимые объекты — больницы, школы, детские сады, станцию скорой помощи. Программа рассчитана до 2028 года, за этот период предстоит реконструировать 328 км линий электропередачи, а также обновить парк спецтехники и оборудование для аварийных бригад. Модернизация сетевого хозяйства призвана минимизировать риски отключений и сократить время восстановительных работ в случае аварий.