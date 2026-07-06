Электроснабжение в Архангельской области улучшат за 122 млн рублей

В Северодвинске реализуется программа повышения надежности электроснабжения, разработанная совместно с «Россети Северо-Запад». В текущем году на замену 9 км линий электропередачи направлено 122 млн рублей, что улучшит качество энергоснабжения для 22 тыс. горожан, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа рассчитана до 2028 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Программа рассчитана до 2028 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На сегодняшний день завершена реконструкция кабельных линий в районе Архангельского шоссе и улицы Советской. Работы охватывают не только жилой сектор, но и социально значимые объекты — больницы, школы, детские сады, станцию скорой помощи. Программа рассчитана до 2028 года, за этот период предстоит реконструировать 328 км линий электропередачи, а также обновить парк спецтехники и оборудование для аварийных бригад. Модернизация сетевого хозяйства призвана минимизировать риски отключений и сократить время восстановительных работ в случае аварий.

Кирилл Конторщиков