«Росатом» выкупит долю Шишкарева в ГК «Дело»
«Росатом» решил выкупить долю Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Пакет в размере 51% акций выкупят в рамках «русской рулетки». Сейчас идет оформление, добавил господин Лихачев.
Сергей Шишкарев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Корпоративное решение о том, что мы покупаем, принято», — сказал глава «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что оформление сделки может продлиться до конца месяца.
«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году и постепенно нарастил долю с 30% до 49%. В начале 2026 года госкорпорация инициировала процедуру взаимного выкупа. В апреле Сергей Шишкарев сообщил, что заключил с «Ростехом» меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия. Он планировал выкупить долю у «Росатома» и продать «Ростеху». Пакет в 49% оценили в 74 млрд руб.
В конце июня Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать долю у «Росатома», так как стороны не смогли прийти к взаимовыгодному компромиссу. В госкорпорации позже заявили, что бизнесмен сразу не оформил отказ юридически.
Решение «Росатома» о выкупе доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело» последовало за чередой корпоративных конфликтов и изменений в структуре владения. Изначально «Росатом» вошел в капитал ГК «Дело» в 2019 году, приобретя 30% УК «Дело», а к 2022 году увеличил свою долю до 49%. В декабре 2024 года было заключено соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупил у Шишкарева 1% УК «Дело» и получил право назначать гендиректора. Однако это соглашение не сложилось из-за разногласий в оценке доли «Росатома», в результате чего Шишкарев выкупил 1% обратно у ТМХ, восстановив свой контрольный пакет в 51%.
Далее «Росатом» инициировал процедуру «корпоративной рулетки», предложив Шишкареву либо продать свою долю, либо выкупить долю «Росатома». Шишкарев принял решение о выкупе 49% доли «Росатома» за 74 млрд рублей. Этот шаг рассматривался как способ разрешения долгосрочных разногласий по вопросам развития компании, поскольку, по словам Шишкарева, у партнеров разошлись взгляды на будущее бизнеса. «Росатом» заявлял, что его функция как института развития была выполнена, приводя в пример рост выручки ГК «Дело» с 200 до 250 млрд рублей за период его участия.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Шишкарева о приобретении 49% доли «Росатома» с рядом предписаний, которые будут действовать в течение 10 лет. После этого Шишкарев заключил меморандум о взаимопонимании с «Ростехом» для создания совместного предприятия. Планируется, что выкупленную у «Росатома» долю Шишкарев продаст «Ростеху», что позволит «Делу» получить нового государственного партнера, не имеющего конкурирующих логистических активов, в отличие от «Росатома» (который владеет FESCO).
На данный момент Шишкарев должен был получить необходимые согласования и до 30 июня рассчитаться с «Росатомом». Однако, по информации от 26 июня 2026 года, Сергей Шишкарев сообщил, что не будет выкупать 49% группы у «Росатома», хотя юридически этот отказ пока не оформлен. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация примет решение в ближайшее время после юридического оформления отказа Шишкарева. Это указывает на продолжение неопределенности в процессе смены акционеров.