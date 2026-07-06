«Росатом» выкупит долю Шишкарева в ГК «Дело»

«Росатом» решил выкупить долю Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Пакет в размере 51% акций выкупят в рамках «русской рулетки». Сейчас идет оформление, добавил господин Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Корпоративное решение о том, что мы покупаем, принято», — сказал глава «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что оформление сделки может продлиться до конца месяца.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году и постепенно нарастил долю с 30% до 49%. В начале 2026 года госкорпорация инициировала процедуру взаимного выкупа. В апреле Сергей Шишкарев сообщил, что заключил с «Ростехом» меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия. Он планировал выкупить долю у «Росатома» и продать «Ростеху». Пакет в 49% оценили в 74 млрд руб.

В конце июня Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать долю у «Росатома», так как стороны не смогли прийти к взаимовыгодному компромиссу. В госкорпорации позже заявили, что бизнесмен сразу не оформил отказ юридически.