Сергей Шишкарев не будет выкупать 49% ГК «Дело» у «Росатома»

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев не станет выкупать 49% группы у «Росатома». Об этом господин Шишкарев сообщил в Telegram-канале. По его словам, стороны не смогли прийти к взаимовыгодным условиям сделки.

«Вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы компаний "Дело"»,— написал господин Шишкарев. Он пояснил, что доступный вариант сделки не гарантировал стабильную деятельность и развитие группы.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году. За все время его доля выросла с 30% до 49%. 2 апреля Сергей Шишкарев сообщил журналистам, что заключил с «Ростехом» меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия. Господин Шишкарев планировал выкупить долю в УК «Дело» у «Росатома» и продать «Ростеху». Доля «Росатома» была оценена в 74 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги не пустили в "Дело"».