Сергей Шишкарев не будет выкупать 49% ГК «Дело» у «Росатома»
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев не станет выкупать 49% группы у «Росатома». Об этом господин Шишкарев сообщил в Telegram-канале. По его словам, стороны не смогли прийти к взаимовыгодным условиям сделки.
«Вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы компаний "Дело"»,— написал господин Шишкарев. Он пояснил, что доступный вариант сделки не гарантировал стабильную деятельность и развитие группы.
«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году. За все время его доля выросла с 30% до 49%. 2 апреля Сергей Шишкарев сообщил журналистам, что заключил с «Ростехом» меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия. Господин Шишкарев планировал выкупить долю в УК «Дело» у «Росатома» и продать «Ростеху». Доля «Росатома» была оценена в 74 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги не пустили в "Дело"».
Решению Сергея Шишкарева не выкупать долю «Росатома» предшествовал ряд событий, связанных с попытками переформатировать структуру акционерного капитала ГК «Дело». Изначально, в декабре 2024 года, «Росатом», ГК «Дело» и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились об объединении логистических активов и создании совместной компании. В рамках этого соглашения ТМХ выкупил у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело», и его доля сократилась до 50%, а ТМХ получил право назначать гендиректора. Однако это партнерство не сложилось к ноябрю 2025 года из-за разногласий по оценке активов, и соглашение было расторгнуто. Предполагалось, что 1% акций вернется к Шишкареву.
После этого, в феврале 2026 года, «Росатом» инициировал процедуру «корпоративной рулетки», предложив Сергею Шишкареву либо выкупить долю госкорпорации, либо продать свою. «Росатом» оценил свою 49% долю в 74 млрд рублей. Шишкарев согласился выкупить долю «Росатома», а в начале апреля 2026 года заключил меморандум о взаимопонимании с «Ростехом» о создании совместного предприятия, предполагая, что выкупленную у «Росатома» долю он продаст «Ростеху».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение Сергеем Шишкаревым 49% доли у «Росатома». Однако макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволили сторонам прийти к взаимовыгодным условиям сделки, что привело к отказу Шишкарева от выкупа доли.