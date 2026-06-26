Лихачев прокомментировал отказ Шишкарева выкупить 49% ГК «Дело» у «Росатома»

«Росатом» примет решение по ситуации с ГК «Дело» в ближайшее время, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. 26 июня основатель «Дела» Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать 49% группы у «Росатома». По словам господина Лихачева, Сергей Шишкарев пока не оформил отказ юридически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вопрос настолько юридически тонкий, что предстоит еще многое уточнить и перевести в юридически значимую форму. Понятно, что мы не будем ждать никакие месяцы. Решение мы примем в ближайшее время, но только после того, как юридически состоится это решение господина Шишкарева»,— сказал Алексей Лихачев журналистам (цитата по ТАСС).

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году. За все время его доля выросла с 30% до 49%. 2 апреля Сергей Шишкарев сообщил журналистам, что договорился с «Ростехом» о создании совместного предприятия. Основатель компании планировал выкупить долю в УК «Дело» у «Росатома» и продать «Ростеху». Доля «Росатома» была оценена в 74 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги не пустили в "Дело"».