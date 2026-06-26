Лихачев прокомментировал отказ Шишкарева выкупить 49% ГК «Дело» у «Росатома»
«Росатом» примет решение по ситуации с ГК «Дело» в ближайшее время, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. 26 июня основатель «Дела» Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать 49% группы у «Росатома». По словам господина Лихачева, Сергей Шишкарев пока не оформил отказ юридически.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вопрос настолько юридически тонкий, что предстоит еще многое уточнить и перевести в юридически значимую форму. Понятно, что мы не будем ждать никакие месяцы. Решение мы примем в ближайшее время, но только после того, как юридически состоится это решение господина Шишкарева»,— сказал Алексей Лихачев журналистам (цитата по ТАСС).
«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году. За все время его доля выросла с 30% до 49%. 2 апреля Сергей Шишкарев сообщил журналистам, что договорился с «Ростехом» о создании совместного предприятия. Основатель компании планировал выкупить долю в УК «Дело» у «Росатома» и продать «Ростеху». Доля «Росатома» была оценена в 74 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги не пустили в "Дело"».
Решению Сергея Шишкарева отказаться от выкупа 49% акций ГК «Дело» у «Росатома» предшествовала процедура «корпоративной рулетки», запущенная «Росатомом» 20 февраля 2026 года. В рамках этой процедуры одна из сторон предлагает цену, а другая выбирает — продать свою долю или выкупить долю партнера. «Росатом» оценил свою долю в 49% в 74 млрд рублей, при этом 51% Шишкарева оценивался в 77 млрд рублей. Ранее Шишкарев подтверждал получение оферты и называл цену «рыночной и адекватной». ФАС 21 апреля одобрила приобретение Шишкаревым 49% доли у «Росатома» с рядом предписаний, в том числе о разработке и размещении ценовой и сбытовой политики.
Изначально Шишкарев планировал не только выкупить долю «Росатома», но и продать её или её часть «Ростеху», о чём стороны заключили меморандум 2 апреля 2026 года. «Ростех» выражал заинтересованность в 25% группы, оценивая синергию с «Уралвагонзаводом» и возможностью производства контейнеров. Однако, по словам Шишкарева, макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволили сформировать приемлемую сделку для привлечения финансирования, что и стало причиной его отказа от выкупа.
Корпоративный конфликт между «Росатомом» и Сергеем Шишкаревым обострился после того, как в декабре 2024 года в капитал ГК «Дело» вошел «Трансмашхолдинг» (ТМХ), приобретя 1% у Шишкарева и получив право назначать гендиректора (им стал Алексей Лебедев). Предполагалось, что ТМХ мог выкупить долю «Росатома», но сделка не состоялась из-за разногласий в оценке активов. В итоге Шишкарев выкупил 1% обратно у ТМХ, вновь став контролирующим акционером с 51% акций ГК «Дело», и партнёрство с ТМХ было прекращено. Эти события предшествовали текущему отказу Шишкарева от выкупа доли «Росатома» и его дальнейшим планам с «Ростехом».
После отказа Шишкарева от выкупа доли, «право выбора структуры владения группой переходит к госкорпорации «Росатом»». Это означает, что «Росатом» теперь может либо попытаться выкупить 51% акций у Шишкарева, для чего потребуется изыскать 77 млрд рублей, либо оставить текущую структуру владения, где у «Росатома» 49% акций, а у Шишкарева — 51% (после возврата ему 1% от ТМХ).