НАТО готовится к худшему

Восточный фланг НАТО укрепляет свои позиции на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики ряда государств об угрозе нападения со стороны России. Особенно остро дискуссия развивается в странах Балтии и Польше накануне саммита альянса 7–8 июля в Анкаре. При этом Россия неоднократно опровергала намерение нападать на страны НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Накануне саммита НАТО в Анкаре дискуссии о возможном нападении России на страны альянса достигли своего пика. Так, издание Politico выпустило репортаж, в котором рассказало, как граничащие с Россией страны Североатлантического альянса в спешке пытаются укрепить свои оборонительные позиции. Корреспонденты издания делают упор на то, что в Финляндии готовятся к тому, что на первых порах ее вооруженным силам придется обороняться самостоятельно и что страна станет первым рубежом обороны в случае гипотетического нападения со стороны России. Для этого на финской территории в мае прошли учения «Северная звезда 26» и «Карельский меч 26», цель которых научить войска союзников вести бои на границе с Россией в непростых природных условиях. О растущих опасениях по поводу возможного, с точки зрения властей Финляндии, российского удара говорит и их стремление встать под ядерный зонтик альянса: американский или европейский.

В Польше, отмечает издание, выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом. Для этого страна, которая выступает важным логистическим узлом для Запада в украинском конфликте, реализует программу «Восточный щит» стоимостью €10 млрд.

Однако журналисты Politico фиксируют проблемы с возведением оборонительных укреплений: строительство некоторых из них выбивается из графика. Кроме того, в Варшаве намерены создать «стену дронов» — самый масштабный в Европе проект под названием SAN. Он будет представлять собой систему скоординированной воздушной обороны, нацеленную на обнаружение и подавление БПЛА в воздушном пространстве страны. Ее создание должно завершиться к концу 2027 года, а основная цель — максимально замедлить продвижение России, чтобы выиграть время до подхода сил западноевропейских союзников.

Наконец, в Литве, как и в других странах Балтии, делают ставку на то, что союзники по НАТО смогут вовремя прийти на помощь. А потому, с одной стороны, Литва, Латвия и Эстония совместно укрепляют Балтийскую линию обороны, а с другой — выстраивают логистику для ускоренной переброски союзнических войск и создают условия для их размещения на своей территории.

Журналисты издания указывают, что вся эта подготовка ведется в условиях, когда США пересматривают стратегию своего присутствия на европейском континенте и когда европейским членам НАТО, в частности Германии, необходимо взять на себя больше ответственности.

Действительно, с проблемами вывода американского военного контингента за последние месяцы столкнулась не одна страна. Так, президент США Дональд Трамп заявил о выводе 5 тыс. военных из Германии, часть которых будет затем переброшена в Польшу вместо бригады из 4 тыс. человек, которых отправили домой в рамках ротации. Литва также столкнулась с проблемами с ротацией 1 тыс. американских военнослужащих. 6 июля стало известно о выводе американского контингента и из Эстонии. В стране находились до 700 военнослужащих США, и почти все они ее покинули.

При этом действия США по выводу своих военнослужащих из Европы совпадают с усиливающимися в последние месяцы разговорами о возможном нападении России на страны НАТО. Так, польский премьер Дональд Туск еще в конце апреля заявил, что нападение со стороны России возможно уже через несколько месяцев, а не через годы. А в последние дни о растущей российской угрозе в своем интервью от 5 июля заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Российский президент Владимир Путин неоднократно опровергал вероятность такого сценария. «Какой смысл для нас… нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это просто, я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону»,— сказал Владимир Путин 4 июня на встрече с представителями международных информационных агентств (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что каждому, кто думает, что Россия может напасть на страны НАТО, нужно задуматься о том, зачем России это делать.

Вероника Вишнякова