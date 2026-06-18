Финляндия потянулась за ядерным зонтиком

Парламент Финляндии в среду, 17 июня, одобрил снятие действовавшего почти 40 лет запрета на ввоз ядерного оружия на территорию страны. Этот шаг снимает юридические барьеры и переводит Хельсинки в режим готовности к ядерному взаимодействию в рамках НАТО, а также открывает путь к участию в инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона по расширенному европейскому ядерному сдерживанию. Российская сторона заявила, что этот шаг приведет к росту напряженности и что в Москве учтут его в военном планировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник первому президенту Финляндии Каарло Юхо Стольбергу перед зданием национального парламента в Хельсинки

Фото: Martin Meissner / AP Памятник первому президенту Финляндии Каарло Юхо Стольбергу перед зданием национального парламента в Хельсинки

Фото: Martin Meissner / AP

Голосование в парламенте Финляндии по разработанным правительством поправкам к Закону о ядерной энергетике и уголовному кодексу прошло в среду, 17 июня. За то, чтобы убрать из закона статью, запрещающую импорт, производство, хранение и взрывы ядерных зарядов, проголосовали 125 депутатов, против — 61. Еще 13 человек отсутствовали.

Теперь документ ляжет на стол президенту страны Александру Стуббу, у которого будет три месяца на его подписание. Однако вряд ли на процедуру уйдет столько времени, Стубб — последовательный сторонник снятия запрета: еще в ходе предвыборной кампании перед вступлением в должность в 2024 году он лоббировал смягчение указанных норм.

После этого вопросы обращения с ядерным оружием будут регулироваться уголовным кодексом страны, в котором будут закреплены четкие условия, на которых эти действия станут возможны. Так, ввоз и транзит ядерных компонентов будут разрешены исключительно в форс-мажорных обстоятельствах: «в целях обеспечения национальной обороны Финляндии, коллективной безопасности альянса или в рамках профильного международного сотрудничества».

Решение внести поправки в закон 1987 года было оглашено еще в марте, когда правительство одобрило соответствующий законопроект (см. “Ъ” от 5 марта). Одной из причин такого шага была распространенная в Хельсинки точка зрения о том, что действовавшие почти 40 лет правовые нормы устарели после вступления страны в НАТО.

Новые правовые нормы уравняют Финляндию с другими северными странами альянса, в которых запрета на перемещение ядерного оружия не существовало

Речь идет о Швеции, Норвегии и Дании. Предполагается, что после подписания законопроекта Стуббом Хельсинки сможет полноценно использовать механизмы коллективного ядерного сдерживания НАТО, то есть перейти под коллективный «ядерный зонтик» альянса.

Фактически это означает, что Финляндия станет полноправным членом Группы ядерного планирования (NPG) НАТО и получит право голоса при формировании доктрины применения сил массового поражения. Пока же министр обороны страны Антти Хяккянен участвовал во встречах этой группы в качестве наблюдателя.

Еще один важный фактор — возможность участия финских ВВС в миссиях программы SNOWCAT по конвоированию и прикрытию союзных ракетоносцев. То есть финские пилоты истребителей F-35 будут обучены оказывать своим союзникам по альянсу помощь в применении хранящихся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции американских ядерных арсеналов.

Наконец, финские порты и авиабазы получат возможность принимать американские и британские атомные субмарины и стратегическую авиацию, а закупаемые Хельсинки истребители F-35 теперь будут штатно задействованы в ежегодных ядерных учениях альянса Steadfast Noon непосредственно у границ с Россией.

Снятие ядерных ограничений откроет Хельсинки прямую дорогу к участию в продвигаемой президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативе по созданию автономной системы европейского ядерного сдерживания.

Решение о присоединении к ней в Хельсинки рассчитывают принять уже осенью 2026 года. Это позволит стране дислоцировать на своей территории французские многоцелевые истребители Rafale, способные нести ракеты ASMPA с ядерными боезарядами на ротационной основе. Фактически сделка с Парижем станет для Хельсинки подстраховкой и альтернативой американскому ядерному зонтику НАТО на фоне тенденции по ослаблению военного присутствия США на европейском континенте.

Снятие финским парламентом ограничений по ядерному оружию прокомментировали в российском посольстве в Хельсинки. В дипмиссии сообщили, что Москва будет исходить из возможности появления ядерного оружия в Финляндии в любой момент и что «Россия будет вынуждена учитывать данные изменения в своем военном планировании и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности» (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве также указали, что законодательная инициатива Финляндии «будет иметь серьезные негативные последствия, способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе».

Вероника Вишнякова