Силы НАТО занимают восточный фланг

С начала весны залет украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии стал для них настоящей проблемой и обострил их отношения с Россией. На этом фоне в НАТО приняли решение о развертывании германо-нидерландского корпуса численностью до 60 тыс. человек для обороны восточного фланга альянса в случае нападения России. На постоянной основе в странах Балтии будет размещена лишь незначительная часть контингента, но весь личный состав и вооружение корпуса могут быть переброшены в регион в считаные часы.

Проблема залета украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии обозначилась еще в начале весны и с тех пор развивалась по нарастающей. 19 мая истребитель патрульной миссии НАТО впервые сбил украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии. До того финны и прибалтийцы таких мер избегали, опасаясь непреднамеренной эскалации на границе с Россией. Словесная эскалация все же произошла: в Москве убеждены, что правительства балтийских государств дали Украине разрешение на пролет дронов через их воздушное пространство для ударов по российской энергетической инфраструктуре или даже (как Латвия) предоставляют для их запуска свои военные базы, что делает эти страны законными военными целями. Власти этих стран подобные обвинения отвергают.

Инциденты с украинскими дронами выявили сразу несколько слабостей восточного фланга НАТО. Прежде всего — в работе ПВО и во внутренних протоколах, которые устанавливают критерии уничтожения объектов в воздушном пространстве стран—членов альянса, фактически не дающие возможности странам предпринимать решительные шаги.

19 мая Эстония, Латвия и Литва выпустили совместное заявление, в котором призвали НАТО немедленно переформатировать действующую с 2004 года миссию «Воздушной полиции НАТО в Прибалтике» в полноценную «Миссию противовоздушной обороны».

Такой шаг позволил бы альянсу развернуть в регионе полноценные средства защиты от БПЛА и создать единые протоколы перехвата целей, которые позволили бы оперативно реагировать на существующие угрозы.

Этой же теме была посвящена встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лидерами трех прибалтийских государств 26 мая в Вильнюсе. Глава ЕК предложила совместно с НАТО инициировать всестороннюю оценку систем противодействия беспилотникам и раннего предупреждения в регионе и напомнила про флагманский проект Евросоюза «Наблюдение за восточным флангом», который призван защитить ЕС от России.

В самом НАТО тоже не остались в стороне: 26 мая источники Reuters сообщили, что в альянсе достигли договоренности о развертывании германо-нидерландского корпуса в странах Балтии для защиты восточного фланга в случае нападения России. Предполагается, что общая численность корпуса составит 40–60 тыс. военнослужащих с центром управления в немецком Мюнстере. На территории же Прибалтики будет размещена базовая структура управления и снабжения: штабы, склады техники и боеприпасов, а также высокотехнологичные подразделения, которые невозможно экстренно перебросить в регион (противовоздушная оборона, артиллерия и инженерные подразделения). Основной состав корпуса, то есть пехота, может быть налегке переброшен авиацией за считаные часы, после чего будут расконсервированы хранящиеся на складах техника и боеприпасы. Штаб корпуса в Мюнстере в таком случае возьмет на себя не только управление переброшенными войсками, но и их координацию с армиями всех задействованных стран. Пока же силы НАТО в Прибалтике координируются из польского Щецина.

Такой формат выбран не случайно: страны Балтии напрямую граничат с Россией, и в случае потенциального конфликта постоянные военные базы могли бы быть очень быстро уничтожены.

Рассредоточение войск с возможностью их оперативной переброски западные аналитики рассматривают как более безопасный и эффективный вариант распределения сил. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет планов нападать на страны НАТО.

Вероника Вишнякова