Дональд Трамп снова атаковал Джорджу Мелони в соцсетях
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, с подписью «необходим запрет на приближение».
Фото: @realDonaldTrump
Как отмечает газета Corriere della Sera, итальянское правительство не намерено реагировать «на эту провокацию».
Отношения между Трампом и Мелони начали портиться еще в апреле. Тогда президент США подверг жесткой критике папу римского Льва XIV, осудившего нападение на Иран, а премьер Италии вступилась за него и назвала действия Трампа неприемлемыми. Новое обострение отношений произошло в конце июня, когда Трамп заявил, что Мелони якобы «умоляла» его сфотографироваться вместе, чтобы поднять свой рейтинг. В ответ госпожа Мелони заявила: «Утверждения Дональда Трампа — чистейший вымысел. Печально, что он не демонстрирует такой же решительности в отношении врагов Запада и США и ведет себя с их руководителями более обходительно».
Отношения между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони, первоначально дружественные и характеризующиеся идеологической близостью, начали ухудшаться в апреле 2026 года после того, как Трамп подверг критике папу римского Льва XIV. Поводом стали высказывания понтифика против нападения на Иран, которое итальянский премьер поддержала, назвав действия Трампа неприемлемыми. Ранее Мелони была одним из наиболее лояльных Трампу европейских лидеров и стремилась использовать хорошие отношения с ним на благо ЕС, однако нападки американского президента на Льва XIV стали для нее "красной линией", особенно с учетом того, что папа римский является неоспоримым моральным авторитетом среди консервативных избирателей Италии.
Эта публичная ссора принесла Джордже Мелони внутриполитические плюсы и помогла укрепить ее позиции в стране. Отмечается, что она получила одобрение соотечественников и представителей правых сил в Европе, став символом несогласия европейских консерваторов с изоляционистской политикой США. В мае 2026 года госсекретарь США Марко Рубио посещал Италию, пытаясь урегулировать возникшие проблемы в отношениях между странами, но встретился лишь с рядом итальянских чиновников, а встреча с Мелони оставалась под вопросом. В тот период Трамп даже угрожал вывести американские войска из Италии из-за ее отказа поддержать США в конфликте с Ираном.