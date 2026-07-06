Дональд Трамп снова атаковал Джорджу Мелони в соцсетях

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, с подписью «необходим запрет на приближение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @realDonaldTrump Фото: @realDonaldTrump

Как отмечает газета Corriere della Sera, итальянское правительство не намерено реагировать «на эту провокацию».

Отношения между Трампом и Мелони начали портиться еще в апреле. Тогда президент США подверг жесткой критике папу римского Льва XIV, осудившего нападение на Иран, а премьер Италии вступилась за него и назвала действия Трампа неприемлемыми. Новое обострение отношений произошло в конце июня, когда Трамп заявил, что Мелони якобы «умоляла» его сфотографироваться вместе, чтобы поднять свой рейтинг. В ответ госпожа Мелони заявила: «Утверждения Дональда Трампа — чистейший вымысел. Печально, что он не демонстрирует такой же решительности в отношении врагов Запада и США и ведет себя с их руководителями более обходительно».

Евгений Хвостик