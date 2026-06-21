Фотография проявила конфликт

Начавшаяся еще весной ссора между президентом США Дональдом Трампом и премьером Италии Джорджей Мелони вылилась в новую перепалку между двумя лидерами. Дошло до того, что 20 июня Трамп заявил, что больше не считает Мелони своим другом, а та предложила ему тревожиться за собственные рейтинги, а не совать нос в ее дела. Как результат Рим отменил запланированный на 21–22 июня визит главы МИД Италии Антонио Таяни в Вашингтон для переговоров с Марко Рубио, а эксперты констатировали конец особых отношений между двумя союзниками по правому флангу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters

Отношения между Трампом и Мелони начали портиться в апреле. Тогда президент США подверг жесткой критике папу римского Льва XIV, осудившего нападение на Иран, а премьер Италии вступилась за него и назвала действия Трампа неприемлемыми. После этого тот обрушил свою критику уже на саму Мелони и пригрозил вывести американский военный контингент из Италии из-за позиции Рима по войне с Ираном. Мелони не стала уступать, так и не дав согласия американцам на использование итальянских военных баз для дозаправки самолетов и остановки кораблей на пути в Ормузский пролив.

В начале мая стороны попытались разрядить отношения, для чего в Рим отправился госсекретарь США Марко Рубио. Казалось, что эта поездка помогла снизить накал страстей. На саммите G7, который проходил во французском городе Эвиан с 15 по 17 июня, Трамп и Мелони провели короткую встречу, снимок с которой попал на страницы мировых СМИ. А 19 июня Трамп заявил журналистам, что Мелони умоляла его о совместной фотографии, чтобы поднять собственный рейтинг внутри страны, и он согласился сделать это из жалости. В ответ итальянский премьер записала видеообращение, в котором заявила, что слова Трампа ее поразили и что они не соответствуют действительности.

«Ни я, ни Италия никогда никого не умоляем»,— отрезала она.

В тот же вечер глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что отменяет запланированную на 21–22 июня поездку в Вашингтон и переговоры с Марко Рубио, так как слова президента США о Джордже Мелони «оскорбили всю Италию». Ответ Трампа не заставил себя ждать: уже на следующий день он заявил, что с Мелони больше не дружит. «Теперь, когда США нанесли военное поражение Ирану, она снова хочет со мной дружить, так как это понравится ее избирателям. Нет, спасибо»,— написал он в социальной сети Truth Social. Премьер Италии отреагировала жестко: «Моя популярность — не ваше дело. Советую вам сосредоточиться на своей».

Примечательно, что очередная перепалка с Трампом сыграла на руку Мелони как внутри страны, так и за рубежом. Она заслужила одобрение и своих соотечественников, включая центристов и леваков, и представителей правых сил в Европе, став своеобразным символом несогласия европейских консерваторов с изоляционистской и эгоистической политикой США. При этом ее публично поддержали и левые европейские лидеры, такие как премьер Испании Педро Санчес, переживший похожий опыт общения с Трампом.

В итоге фотография с президентом США и связанный с нею скандал, скорее всего, помогут премьеру Италии укрепить свои позиции в стране перед парламентскими выборами, которые должны состояться до конца 2027 года. Сейчас Мелони поддерживают порядка 35% избирателей (она идет почти вровень с Трампом в США), а рейтинг ее неодобрения составляет около 55%. Это значительно лучше, чем у ее европейских коллег, включая лидеров Великобритании, ФРГ и Франции, но недостаточно для устойчивого мандата. Не исключено, что ссора с Трампом поможет ей в смене имиджа с радикального правого лидера в респектабельного представителя европейского правого консерватизма.

Вероника Вишнякова