Дональд Трамп расфрендил Джорджу Мелони

В большом списке тех, кто попал в немилость к американскому лидеру Дональду Трампу, оказалась теперь и премьер Италии Джорджа Мелони — до недавних пор один из самых лояльных и симпатизирующих главе Белого дома европейских лидеров. Еще месяц назад Трамп отзывался о ней как об «отличном лидере и моем друге», а сейчас обвиняет ее в трусости и называет «неприемлемой». Столь нелестную оценку итальянский премьер получила за нежелание втягивать Италию в войну США против Ирана, а также за решительную поддержку папы римского, ставшего на днях объектом поношений со стороны американского президента. Впрочем, самой Мелони размолвка с главой Белого дома дает очевидные внутриполитические плюсы.

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп, 2025 год

Фото: Alex Brandon / AP Премьер Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп, 2025 год

С критикой Джорджи Мелони американский президент выступил со страниц итальянской газеты Corriere della Sera 14 апреля. Для начала он обвинил премьера Италии в трусости, потому что она «ничего не делает для добычи нефти», подразумевая нежелание Рима отправлять военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

«Я в шоке от нее. Я думал, что у нее хватит смелости, но я ошибался»,— отозвался Трамп о Джордже Мелони, которую еще месяц назад в интервью Corriere della Sera называл «отличным лидером и моим другом».

«Несмотря на то что Италия получает нефть оттуда, хотя Америка очень важна для Италии, она не думает, что Италия должна участвовать. Она считает, что Америка должна сделать всю работу за нее»,— обиженно заявил Трамп.

И высказал в ее адрес еще один упрек. «Она не хочет помогать нам с НАТО, она не хочет помогать нам избавиться от ядерного оружия. Это сильно отличается от того, что я думал»,— заявил глава Белого дома, демонстрируя крайнее разочарование в бывшей соратнице.

Когда-то Мелони была ярой поклонницей американского лидера и стремилась использовать хорошие отношения с ним на благо всего Евросоюза. Но с учетом растущего антагонизма между трансатлантическими союзниками, подпитываемого претензиями Трампа на Гренландию, тарифными войнами против ЕС и, наконец, военными действиями в Иране, Мелони пришлось если не однозначно выбирать, на чьей она стороне, то как минимум дистанцироваться от американского президента.

Тем более что ее дружба с главой Белого дома и нежелание открыто осуждать действия Израиля на фоне беспокойства итальянцев из-за экономических последствий конфликта аукнулись ей растущей критикой со стороны даже собственного электората. Первым тревожным звонком стал проваленный в марте референдум по конституционной реформе, который избиратели отвергли не столько из-за несогласия с ее сутью, сколько в знак протеста против политики Мелони в целом.

Но точкой невозврата в отношениях Джорджи Мелони и Дональда Трампа, похоже, стала скандальная история с папой римским Львом XIV.

Понтифик не раз критиковал действия главы Белого дома во внутренней и внешней политике, особенно за Иран, в ответ на что 12 апреля Трамп позволил себе обрушиться на главу Римско-католической церкви, причем максимально недипломатично. Он назвал папу «слабым» в вопросах преступности, «ужасным для внешней политики» и «потакающим левым радикалам», посоветовав тому не вмешиваться в политику.

Джорджа Мелони не смогла обойти молчанием нападки на человека, которого в католической Италии чтут и уважают практически все. На этой неделе она выразила солидарность с папой Львом и назвала «неприемлемыми» заявления Трампа в его адрес. Глава католической церкви не может поддерживать проводимые Штатами военные действия и должен призывать к миру, достаточно деликатно пояснила она.

Судя по всему, именно это и стало для Дональда Трампа последней каплей. Отвечая на вопрос Corriere della Sera относительно комментариев Джорджи Мелони, президент заявил, что «это она неприемлема, потому что ее не волнует, есть ли у Ирана ядерное оружие, и что он взорвал бы Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность».

Между тем сам понтифик, реагируя на оскорбления в свой адрес, заявил, что не боится администрации Трампа и не боится громко проповедовать Евангелие: «Ведь именно для этого, как я думаю, я здесь и нахожусь». Но оставить последнее слово не за собой Трамп не смог.

И уже 15 апреля отпустил новую шпильку в адрес понтифика. «Кто-нибудь, пожалуйста, скажите папе Льву, что за последние два месяца Иран убил по меньшей мере 42 тыс. невинных, совершенно безоружных протестующих и что для Ирана наличие ядерной бомбы абсолютно неприемлемо. Спасибо за внимание к этому вопросу. Америка вернулась!!!» — написал президент в соцсети Truth Social.

Решительная защита Льва XIV, вызвавшая гнев Трампа, явно пошла Джордже Мелони на пользу внутри страны. Большая часть итальянских политиков поддержала ее позицию.

Первыми в поддержку своего премьера высказались министры ее кабинета. «До сих пор президент Трамп считал Джорджу Мелони мужественным человеком. Он не ошибся, потому что это женщина, которая никогда не уклоняется от высказывания своего мнения. А относительно папы Льва XIV она сказала именно то, что думаем все мы, итальянские граждане»,— написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X. «Быть союзниками — это не значит молчаливо принимать все, но иметь смелость четко заявить, что вы считаете правильным»,— высказался министр обороны Гвидо Крозетто.

Даже политики, далекие от крайне правого премьера, в данном случае оказались на ее стороне. «У Мелони хватило смелости сделать то, что следовало сделать уже давно,— сказать: хватит с нас этого сумасшедшего»,— заметил, в частности, лидер центристской партии Azione сенатор Карло Календа.

Наталия Портякова