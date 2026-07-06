Совет директоров ЦИАНа одобрил обратный выкуп акций объемом до 4 млрд рублей

Совет директоров МКПАО «Циан» одобрил обратный выкуп акций (buyback) объемом не более 4 млрд руб., указано на сайте раскрытия информации. Программа рассчитана на 12 месяцев. Выкуп бумаг будет проводить дочерняя структура ЦИАНа — АО «Ц-Решения».

Компания планирует начать buyback во второй половине июля 2026 года. «Реализация выкупа будет способствовать созданию долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития»,— пояснили в ЦИАНе.

Текущая рыночная оценка, по данным компании, не в полной мере отражает «фундаментальную стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы роста». Buyback сократит число акций в обращении, что способствует росту свободного денежного потока и прибыли, следует из сообщения ЦИАНа. На последующие дивидендные выплаты программа не повлияет, пообещали в компании.

На прошлой неделе аналогичное решение о buyback одобрил совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда»). За последний месяц о планах выкупа акций заявили еще около десятка крупных российских эмитентов, что совпало с резким падением российского фондового рынка.

О том, почему эмитенты обратились к программам обратного выкупа акций (buyback), «Ъ» писал в материале «Герои обратного труда».