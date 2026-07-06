Совет директоров ЦИАНа одобрил обратный выкуп акций объемом до 4 млрд рублей
Совет директоров МКПАО «Циан» одобрил обратный выкуп акций (buyback) объемом не более 4 млрд руб., указано на сайте раскрытия информации. Программа рассчитана на 12 месяцев. Выкуп бумаг будет проводить дочерняя структура ЦИАНа — АО «Ц-Решения».
Компания планирует начать buyback во второй половине июля 2026 года. «Реализация выкупа будет способствовать созданию долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития»,— пояснили в ЦИАНе.
Текущая рыночная оценка, по данным компании, не в полной мере отражает «фундаментальную стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы роста». Buyback сократит число акций в обращении, что способствует росту свободного денежного потока и прибыли, следует из сообщения ЦИАНа. На последующие дивидендные выплаты программа не повлияет, пообещали в компании.
На прошлой неделе аналогичное решение о buyback одобрил совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда»). За последний месяц о планах выкупа акций заявили еще около десятка крупных российских эмитентов, что совпало с резким падением российского фондового рынка.
О том, почему эмитенты обратились к программам обратного выкупа акций (buyback), «Ъ» писал в материале «Герои обратного труда».
Решение ЦИАНа провести программу обратного выкупа акций в объеме 4 млрд рублей является частью общей тенденции на российском рынке. За прошедшие два года о планах выкупа акций заявили более десятка эмитентов, включая те, что провели IPO в 2023-2024 годах (например, группа «Астра», «Каршеринг Руссия») и прошедшие редомициляцию («Фикс Прайс», сам ЦИАН, «Озон»). Программы байбэка у этих компаний рассчитаны, в том числе, до 2026-2028 годов.
Обратный выкуп акций рассматривается компаниями как способ увеличить привлекательность ценных бумаг, повысить показатели на акцию (EPS, FCF per share) даже при неизменных финансовых результатах, что поддерживает оценку стоимости компании для инвесторов. Акции, выкупленные в рамках байбэка, становятся неголосующими и по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже рыночной стоимости в течение года, либо решение об уменьшении уставного капитала путем их погашения должно быть принято акционерами.
Эта практика также активно используется в США и Европе, где технологические компании и крупные банки являются лидерами по объявленным программам выкупа акций. Например, Apple Inc. за последние десять лет сократила число акций в обращении на 30-40%, направив на выкупы более $600 млрд. Это позволяло поддерживать показатели на акцию и стоимость компании даже при умеренном росте выручки.