Герои обратного труда

Обвал фондового рынка в последние два месяца спровоцировал часть эмитентов обратиться к программам обратного выкупа акций (buyback). За два последних месяца их количество достигло десятка, превысив показатель всего прошлого года. При этом ожидать, что выкуп акций позволит существенно повысить котировки на «медвежьем» рынке, не стоит, отмечают эксперты. Однако подобные заявления дают сигнал рынку об уверенности компании в недооцененности собственных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае—июне 2026 года о намерении провести обратный выкуп акций объявили около десятка эмитентов. Это больше, чем объявивших такие программы за весь 2025 год.

Возросшая активность компаний совпала с одним из крупнейших падений российского фондового рынка.

В мае индекс Московской биржи потерял 3,5% и опустился ниже уровня 2600 пунктов, минимума с декабря 2025 года. В первый месяц лета игра на понижение возобновилась с новой силой, а 26 июня ведущий фондовый индикатор подступил вплотную к уровню 2200 пунктов, минимуму с марта 2023 года. Несмотря на то что к концу месяца индекс вернулся к отметке 2350 пунктов, с начала года он потерял 18%.

Только в июне о планах выкупа заявили Совкомбанк, «Софтлайн», «Вуш Холдинг», «Группа Астра», «Диасофт», группа «Ренессанс Страхование». Ранее байбэк объявила компания «Хэдхантер». При этом акции всех компаний, анонсировавших buyback, находятся на уровне многомесячных или многолетних минимумов. Причем компании готовы потратить довольно значительные суммы: «Хэдхантер» — 15 млрд руб., «Ренессанс Страхование» — 5 млрд руб., Совкомбанк — 2 млрд руб. в квартал. Однако, как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, «выкуп акций не поддержит котировки, так как не сможет сдержать навес импульсивных продавцов». Поддержание котировок станет лишь «попутным позитивным эффектом от выкупа», несмотря на то что половина компаний объявили, что целью обратного выкупа является именно повышение стоимости акций, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Во многом это связано с высоким риском дальнейшего обвала рынка на фоне геополитической неопределенности.

Кроме того, в период высокой ключевой ставки выделение средств на проведение buyback, а не на снижение долговой нагрузки может ухудшить кредитный профиль компании, отмечает управляющий директор по рынкам акционерного капитала ГК «Финам» Леонид Павликов. Однако в мае—июне о выкупе в основном объявляли компании без значительной долговой нагрузки или с чистой денежной позицией. В частности, по итогам 2025 года соотношение чистый долг / EBITDA у «Яндекса» составляло 0,2, у «Группы Астра» — 0,25, у Совкомбанка — менее 2.

Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти», на собрании акционеров 19 июня (цитата по «Интерфаксу»): «Buyback характерен для стабильных макроэкономических условий, когда у вас полный шоколад, тогда можно и buyback воспользоваться. А когда мы в условиях рисков, buyback вряд ли станет решающим фактором повышения капитализации».

Единственной компанией, которая намерена выкупать акции самостоятельно, является группа «Ренессанс Страхование», так как они намерена заместить с помощью выкупа дивиденды за 2025 год. «Если эмитент выкупает акции на себя, он должен либо продать их, либо погасить в течение года, что приводит к росту прибыли в расчете на акцию»,— поясняет член совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Алексей Тараповский. Это не очень распространенная практика на российском рынке, так как инвесторы предпочитают дивиденды из-за их простоты и возможности быстрого реинвестирования, указывает Никита Бредихин.

Впрочем, по большей части заявления компаний выглядели как словесные интервенции. Как подчеркивает начальник управления анализа рынка акций Газпромбанка Сергей Либин, «само по себе объявление обратного выкупа отнюдь не означает его обязательное выполнение в полном объеме в обозначенный срок». Байбэк можно расценивать «как сигнал рынку об уверенности компании в недооцененности собственных акций», указывает эксперт.

Андрей Ковалев