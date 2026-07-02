МГКЛ планирует выкуп акций объемом до 900 млн рублей

ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») объявило о запуске выкупа акций (buyback) объемом до 897 млн руб. Решение одобрил совет директоров компании. Также рассматривается возможный выкуп облигаций МГКЛ.

По итогам выкупа число акций компании в свободном обращении (free-float) может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.). Уменьшение free-float, ожидают в МГКЛ, способствует росту акционерной стоимости.

«Сокращение числа акций в обращении поддержит рост показателя денежного потока на акцию и усилит инвестиционную привлекательность компании»,— пояснил гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.

Выкуп акций будет проводить ООО «Команда МГКЛ» (дочерняя структура МГКЛ) на организованных торгах Московской биржи. Приобретенные ценные бумаги можно использовать для общих корпоративных целей, в том числе программ мотивации менеджмента, рассказали в компании.

МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники. Компания провела IPO в конце 2023 года.

За последний месяц о планах выкупа акций заявили около десятка эмитентов, включая Совкомбанк, «Софтлайн», «Вуш Холдинг», «Группа Астра» и «Диасофт». Решение о buyback совпало с одним из крупнейших падений российского фондового рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Герои обратного труда».