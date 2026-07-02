МГКЛ планирует выкуп акций объемом до 900 млн рублей
ПАО «МГКЛ» (материнская компания «Мосгорломбарда») объявило о запуске выкупа акций (buyback) объемом до 897 млн руб. Решение одобрил совет директоров компании. Также рассматривается возможный выкуп облигаций МГКЛ.
По итогам выкупа число акций компании в свободном обращении (free-float) может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.). Уменьшение free-float, ожидают в МГКЛ, способствует росту акционерной стоимости.
«Сокращение числа акций в обращении поддержит рост показателя денежного потока на акцию и усилит инвестиционную привлекательность компании»,— пояснил гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин.
Выкуп акций будет проводить ООО «Команда МГКЛ» (дочерняя структура МГКЛ) на организованных торгах Московской биржи. Приобретенные ценные бумаги можно использовать для общих корпоративных целей, в том числе программ мотивации менеджмента, рассказали в компании.
МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники. Компания провела IPO в конце 2023 года.
За последний месяц о планах выкупа акций заявили около десятка эмитентов, включая Совкомбанк, «Софтлайн», «Вуш Холдинг», «Группа Астра» и «Диасофт». Решение о buyback совпало с одним из крупнейших падений российского фондового рынка.
Подробности — в материале «Ъ» «Герои обратного труда».
Выкуп акций, подобный объявленному ПАО «МГКЛ», является одним из инструментов, используемых компаниями для управления капиталом. Так, сокращение числа акций в свободном обращении (free-float) может способствовать увеличению акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности компании, а также росту показателя денежного потока на акцию. Приобретенные в рамках выкупа ценные бумаги могут быть использованы для различных корпоративных целей, включая программы мотивации менеджмента. Этот механизм позволяет изменить структуру капитала, а также является альтернативой дивидендным выплатам, при этом акционеры не облагаются инвестиционным налогом, как в случае получения дивидендов.
Компании нередко прибегают к выкупу акций для решения конкретных задач. Например, ПИК в 2024 году рассматривал предложение о выкупе акций у основного акционера, и их делистинг. Ранее, в 2023 году, ПАО «Магнит» проводило выкуп акций у инвесторов-нерезидентов, что, помимо изменения структуры владения, помогло бы избранию нового совета директоров после того, как компания не смогла провести годовое собрание акционеров и была переведена Московской биржей с первого на третий уровень листинга из-за нарушения в системе корпоративного управления. Также в мае 2026 года наблюдался стремительный рост привилегированных акций МГТС после объявления оферты по их выкупу, что позитивно отразилось на капитализации компании. Подобные операции с акциями могут проводиться как регулярно, так и эпизодически, а информация об их результатах раскрывается с задержкой.