Два человека погибли в столкновении мопедов в Лодейнопольском районе

Смертельная авария с участием двух мопедов произошла в ночь на 5 июля на автодороге «Подъезд к поселку Шархтничи» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате столкновения погибли оба водителя, один пассажир госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 02:20 столкнулись мопеды «Альфа» и «Кайо», которыми управляли 28-летний мужчина и 18-летний юноша соответственно. Водитель «Альфы» скончался на месте до прибытия скорой помощи, второй водитель умер в больнице. 44-летний пассажир мопеда «Альфа» доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Кирилл Конторщиков