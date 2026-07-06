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Два человека погибли в столкновении мопедов в Лодейнопольском районе

Смертельная авария с участием двух мопедов произошла в ночь на 5 июля на автодороге «Подъезд к поселку Шархтничи» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате столкновения погибли оба водителя, один пассажир госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 02:20 столкнулись мопеды «Альфа» и «Кайо», которыми управляли 28-летний мужчина и 18-летний юноша соответственно. Водитель «Альфы» скончался на месте до прибытия скорой помощи, второй водитель умер в больнице. 44-летний пассажир мопеда «Альфа» доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Кирилл Конторщиков

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