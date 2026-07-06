В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности на территории Свердловской области отменен, об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Денис Паслер. Режим действовал 7,5 часов.

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О введении режима было объявлено в 08:39. В екатеринбургском аэропорту Кольцово вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В настоящий момент режим беспилотной опасности сохраняется в Тюменской, Курганской областях и ХМАО—Югре. Правительство Курганской области сообщало, что над регионом зафиксировали пролет беспилотника со стороны Челябинской области.

Напомним, в субботу, 4 июня, режим беспилотной опасности в Свердловской области объявляли два раза за ночь.

Полина Бабинцева