В Свердловской области объявлен режим опасности БПЛА

На территории Свердловской области введен режим беспилотной опасности, об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Денис Паслер. В связи с этим могут быть ограничены связь и интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил губернатор.

Напомним, в субботу, 4 июня, режим беспилотной опасности объявляли два раза за ночь.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в промышленной выставке «Иннопром», которая будет проходить 6-9 июля. В ней примут участие также высокопоставленные чиновники из России и других государств.

Ирина Пичурина