Над Курганской областью зафиксировали пролет беспилотника

Правительство Курганской области сообщило, что над регионом заметили пролет беспилотника со стороны Челябинской области. Обстановка на территории при этом контролируемая. По данным Росавиации, работа курганского аэропорта временно ограничена.

Власти региона предупреждают, что очевидцам пролета беспилотника, мест его падения и работы систем ПВО нельзя распространять фотографии и видео в социальных сетях и мессенджерах. При обнаружении БПЛА рекомендуют скрыться из зоны его видимости, держаться на безопасном расстоянии и не пытаться сбить дрон.

В Курганской области 6 июля трижды вводился режим беспилотной опасности. В первый раз его объявили в 9:50 по местному времени, во второй раз — в 11:25, а в третий — в 13:40. Он продолжает действовать.

Ольга Воробьева