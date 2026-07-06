Лукашенко назвал размещение в Белоруссии «Орешника» сдерживающим фактором

Размещение в Белоруссии российского комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия «способно остудить самые горячие головы», считает белорусский президент Александр Лукашенко. По его мнению, «по-настоящему суверенной» может быть только та страна, у которой есть «сильная, хорошо вооруженная и преданная народу и государству армия».

Господин Лукашенко выступил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Он заявил, что Белоруссия строила, развивала и укрепляла свои вооруженные силы на протяжении многих лет. «Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Белоруссии подвижного ракетного комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия»,— сказал он (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко убежден, что упомянутое оружие «в значительной мере повышает уровень защиты» страны. «Мы не бравируем этими вопросами. Не поднимаем их для того, чтобы кого-то напугать. Но вы должны понимать, что это оружие — не хлам, который свезли в Белоруссию. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И те, у кого горячие головы, должны остудить их»,— добавил он.

«Орешник» — новейший российский комплекс с баллистической ракетой средней дальности. В декабре 2025 года он заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая 2026-го провели учения по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В частности, были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, которое размещено в Белоруссии. Это была первая совместная тренировка России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.