Россия испытала баллистические и крылатые ракеты на ядерных учениях

Россия провела второй этап совместных с Белоруссией ядерных учений, сообщила пресс-служба российского Минобороны. Вооруженные силы выполнили практические пуски баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.

К пускам привлекли наземную, морскую и авиационную составляющие, уточнили в ведомстве. В частности, с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке пустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс». В Баренцевом море экипаж фрегата пустил гиперзвуковую ракету «Циркон» по полигону «Чижа». Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из подводного положения.

Как сообщили в российском Минобороны, к учению привлекли более 64 тыс. военнослужащих, более 7,8 тыс. единиц вооружений, военной и специальной техники. Среди них — более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 — стратегического назначения.

Одновременно расчет вооруженных сил Белоруссии произвел пуск баллистической ракеты с ОТРК «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр». Президент России Владимир Путин отметил, что ракетные комплексы «Искандер» применялись грамотно и слаженно. «Это имеет большое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда», — подчеркнул глава российского государства.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 по 21 мая. Это первая совместная тренировка России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.