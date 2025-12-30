В Белоруссии «Орешник» официально заступил на боевое дежурство

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны России.

Заступление комплекса на боевое дежурство сопровождалось торжественной церемонией. При завершении воинского ритуала развода дежурных смен военнослужащие подняли флаг ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

По данным российского ведомства, перед началом дежурства «Орешника» специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители прошли специальную переподготовку.

В Белоруссии, заверили в Минобороны РФ, созданы все условия для несения «Орешником» боевого дежурства и проживания российских военнослужащих. Состав подразделения уже начал осваивать районы боевого патрулирования в республике. Замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко говорил, что эти территории определены. Однако подробностей по этому поводу он не привел.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в стране разместят не более 10 комплексов «Орешник». Республика сама будет определять цели применения оружия.

«Орешник» — новейший российский комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Президент России Владимир Путин впервые объявил о нем в ноябре 2024 года, после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре.