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Экспорт продукции АПК Вологодской области вырос на 33% за полугодие

Поставки агропромышленной продукции Вологодской области за рубеж в первом полугодии 2026 года увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза

Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно озвученным данным, рост зафиксирован по широкой номенклатуре товаров. Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза, сыров — на 27%, кондитерских изделий — на 17,8%. Продукты глубокой переработки, включая детское питание, прибавили 11%, поставки мясной и рыбной муки, а также животных и растительных масел и жиров — 32,5%.

География экспорта охватывает 22 страны.

Кирилл Конторщиков

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