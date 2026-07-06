Экспорт продукции АПК Вологодской области вырос на 33% за полугодие

Поставки агропромышленной продукции Вологодской области за рубеж в первом полугодии 2026 года увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно озвученным данным, рост зафиксирован по широкой номенклатуре товаров. Экспорт сливочного масла увеличился в 3,3 раза, сыров — на 27%, кондитерских изделий — на 17,8%. Продукты глубокой переработки, включая детское питание, прибавили 11%, поставки мясной и рыбной муки, а также животных и растительных масел и жиров — 32,5%.

География экспорта охватывает 22 страны.

Кирилл Конторщиков