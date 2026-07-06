В Мурманской области капитально отремонтировали более 2,3 тыс. домов

Программа капитального ремонта в Мурманской области охватила свыше 30% жилого фонда. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, обновление затронуло более 2300 многоквартирных домов, улучшив условия проживания для 312 тыс. северян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приоритет при проведении работ отдается инженерным сетям, кровлям и фасадам зданий

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Приоритет при проведении работ отдается инженерным сетям, кровлям и фасадам зданий

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, темпы работ ежегодно наращиваются. В прошлом году отремонтировано рекордное количество объектов — 586 домов. План на текущий год предусматривает еще 611 зданий, на эти цели выделено почти 8,7 млрд рублей. Власти рассчитывают сохранить заданный темп и в дальнейшем, рассматривая обновление жилого фонда как один из ключевых факторов повышения качества жизни в Заполярье. Приоритет при проведении работ отдается инженерным сетям, кровлям и фасадам зданий. Программа реализуется за счет средств регионального бюджета и взносов собственников.

Кирилл Конторщиков