В Мурманской области капитально отремонтировали более 2,3 тыс. домов
Программа капитального ремонта в Мурманской области охватила свыше 30% жилого фонда. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, обновление затронуло более 2300 многоквартирных домов, улучшив условия проживания для 312 тыс. северян.
Приоритет при проведении работ отдается инженерным сетям, кровлям и фасадам зданий
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
По словам главы региона, темпы работ ежегодно наращиваются. В прошлом году отремонтировано рекордное количество объектов — 586 домов. План на текущий год предусматривает еще 611 зданий, на эти цели выделено почти 8,7 млрд рублей. Власти рассчитывают сохранить заданный темп и в дальнейшем, рассматривая обновление жилого фонда как один из ключевых факторов повышения качества жизни в Заполярье. Приоритет при проведении работ отдается инженерным сетям, кровлям и фасадам зданий. Программа реализуется за счет средств регионального бюджета и взносов собственников.