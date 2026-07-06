Список ЕР на выборах в парламент Приморья возглавит член избиркома от эсеров

Беспартийный член избирательной комиссии Приморья с правом решающего голоса от «Справедливой России» Артур Потапов вошел в региональную тройку кандидатов от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание края. Ранее он был награжден званием Героя России за заслуги на СВО.

Возглавит список кандидатов губернатор Олег Кожемяко, на третьем месте — председатель правительства региона Вера Щербина. Такое решение приняла региональная конференция «Единой России».

В феврале власти Амурской области планировали выдвинуть Артура Потапова в новый состав Центризбиркома. Однако он успел отказаться от выдвижения еще до того, как парламент Приамурья оформил это юридически. Тогда источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждали, что «перебить» предложение Артуру Потапову якобы мог губернатор Кожемяко, который рассчитывал, что герой войдет в список «Единой России» на выборах в заксобрание и займет там руководящую должность.

Однако, вероятнее всего, на пост председателя парламента Приморья Артур Потапов претендовать не будет. Действующий спикер Антон Волошко, являющийся давним членом команды губернатора Кожемяко, выдвинут кандидатом от «Единой России» по 21-му одномандатному округу.

Губернатор Кожемяко возглавлял список единороссов и на прошлых выборах в заксобрание Приморья в 2021 году. Занимавшая тогда второе место в региональной тройке кандидатов директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко в 2025 году была приговорена к девяти годам колонии общего режима за взятки.

Выборы в парламент Приморья пройдут 18–20 сентября.

Алексей Чернышев, Владивосток