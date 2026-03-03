Центризбирком пока остается без героев

Совет федерации определился со своей пятеркой кандидатов в Центризбирком (ЦИК). В нее вошли действующие члены комиссии, но не оказалось ветеранов СВО, которых ранее выдвигали регионы. В верхней палате это объясняют тем, что сами кандидаты не представили необходимые для назначения документы. Но не исключено, что участники СВО войдут в состав ЦИКа по президентской квоте, считает эксперт.

Как рассказал “Ъ” председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, в итоговый список кандидатов, который будет рассмотрен сенаторами на пленарном заседании 4 марта, вошли действующие члены ЦИКа Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко и Павел Андреев. Первые четверо были назначены в нынешний состав по квоте верхней палаты, последний — по квоте президента.

По словам господина Тимченко, формально власти субъектов в этом году выдвинули семь кандидатов, однако двое — ветераны СВО Артур Потапов и Анатолий Сысоев — не предоставили в Совфед необходимые документы, в частности заявление о согласии исполнять полномочия члена ЦИКа. Оба обладателя «Золотой Звезды» номинировались в новый состав ЦИКа Заксобранием Амурской области. Но если член приморского крайизбиркома Потапов успел отказаться от выдвижения еще до того, как парламент оформил это юридически, то помощник тверского губернатора Сысоев был официально предложен верхней палате как кандидат. Более того, его кандидатуру выдвинул еще и амурский губернатор Василий Орлов.

«Сысоев ничего не сказал: он просто не предоставил документы и не написал заявление»,— объяснил Вячеслав Тимченко. Источник в руководстве Тверской области рассказал “Ъ”, что новость о самоотводе Анатолия Сысоева стала неожиданной: «Он готовился к переходу в ЦИК и обсуждал его». Получить комментарий самого ветерана “Ъ” не удалось.

ЦИК состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совфед (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент. Дума определилась со своей пятеркой на прошлой неделе: 26 февраля комитет по контролю рекомендовал назначить в состав ЦИКа его действующих членов Константина Мазуревского («Единая Россия»), Евгения Колюшина (КПРФ) и Николая Левичева («Справедливая Россия»), а также новичков Василину Кулиеву (ЛДПР) и Алену Булгакову («Новые люди»). Как ожидается, Дума утвердит эти кандидатуры на пленарном заседании 11 марта.

Президент традиционно заполняет свою квоту последним. В состав его пятерки почти наверняка войдет председатель ЦИКа Элла Памфилова, уверен электоральный юрист Олег Захаров: по традиции, напоминает он, будущего руководителя комиссии выдвигает именно глава государства. Скорее всего, там окажется и Наталья Бударина, нынешний секретарь ЦИКа. Третья ожидаемая фигура — это участник СВО, и перемены в сенаторской пятерке могут быть вызваны именно этим, рассуждает эксперт: прохождение ветеранов по президентской квоте отвечает последовательной позиции руководства страны о том, что участники СВО должны получать достойное представительство на всех уровнях власти. Оставшиеся два члена ЦИКа менее предсказуемы: не исключено, что одно из мест займет кто-то из действующих членов, а пятая кандидатура, скорее всего, будет новой фигурой, отмечает господин Захаров. По данным источника “Ъ”, в президентскую пятерку почти наверняка войдет нынешний член ЦИКа Антон Лопатин, которого ранее тоже выдвигала в комиссию «Единая Россия», но на этот раз ей пришлось уступить одну из двух своих вакансий «Новым людям».

Анастасия Корня, Андрей Прах