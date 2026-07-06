Останина подала в суд на Горячеву после полемики о криминализации домашнего насилия

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) подала иск о защите чести и достоинства против депутата Ксении Горячевой («Новые люди»). В разговоре с «Ъ» госпожа Останина пояснила, что претензии связаны с «произвольной интерпретацией» ее слов о законопроекте, который разработала госпожа Горячева.

Первым на поступивший в Тверской суд иск обратил внимание «Московский комсомолец». 23 июня между депутатами в медиа развернулась заочная конфронтация о домашнем насилии.

«Произвольная интерпретация (Ксенией Горячевой. — "Ъ") моих слов об отношении к законопроекту, который внесла фракция Новые люди, вылилась в клевету и обвинения меня в том, что я оправдываю и приветствую убийство тысяч женщин ради статистики по демографии»,— объяснила Нина Останина «Ъ» причину обращения в суд. Она подчеркнула, что не может представить себе «более страшного обвинения» в свой адрес.

Ксения Горячева успела отреагировать на сообщение об иске в Telegram-канале: «Наш спор с Ниной Александровной – не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова её отстаивать – в том числе и в суде, если до этого дойдет».

19 июня Ксения Горячева направила на отзыв в правительство законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. Документом предполагается распространить статью УК РФ о побоях (ст.116) на случаи, когда они совершаются в отношении близкого, беременной женщины или человека, «находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Нина Останина заявила в общении с «Агентством городских новостей» о необходимости проанализировать законопроект на предмет влияния на частоту разводов: «Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье». Ксения Горячева отреагировала постом в Telegram-канале. «Самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков»,— написала депутат.

Степан Мельчаков