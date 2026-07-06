Останина подала в суд на Горячеву после полемики о криминализации домашнего насилия
Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) подала иск о защите чести и достоинства против депутата Ксении Горячевой («Новые люди»). В разговоре с «Ъ» госпожа Останина пояснила, что претензии связаны с «произвольной интерпретацией» ее слов о законопроекте, который разработала госпожа Горячева.
Первым на поступивший в Тверской суд иск обратил внимание «Московский комсомолец». 23 июня между депутатами в медиа развернулась заочная конфронтация о домашнем насилии.
«Произвольная интерпретация (Ксенией Горячевой. — "Ъ") моих слов об отношении к законопроекту, который внесла фракция Новые люди, вылилась в клевету и обвинения меня в том, что я оправдываю и приветствую убийство тысяч женщин ради статистики по демографии»,— объяснила Нина Останина «Ъ» причину обращения в суд. Она подчеркнула, что не может представить себе «более страшного обвинения» в свой адрес.
Ксения Горячева успела отреагировать на сообщение об иске в Telegram-канале: «Наш спор с Ниной Александровной – не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова её отстаивать – в том числе и в суде, если до этого дойдет».
19 июня Ксения Горячева направила на отзыв в правительство законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. Документом предполагается распространить статью УК РФ о побоях (ст.116) на случаи, когда они совершаются в отношении близкого, беременной женщины или человека, «находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».
Нина Останина заявила в общении с «Агентством городских новостей» о необходимости проанализировать законопроект на предмет влияния на частоту разводов: «Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье». Ксения Горячева отреагировала постом в Telegram-канале. «Самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков»,— написала депутат.
Законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников, инициированный Ксенией Горячевой, ставит целью распространить статью 116 УК РФ на случаи побоев в отношении близких, беременных женщин или лиц, находящихся в беспомощном состоянии или зависимости от виновного. Это предложение является частью более широкой дискуссии о домашнем насилии в России, где 89% россиян поддерживают принятие соответствующего закона. Ранее, в 2016 году, уже вносился законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», но его «заморозили» в 2019 году после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей.
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по защите семьи, выступает против криминализации домашнего насилия, предлагая сначала семь раз отмерить, а один раз отрезать, так как, по ее мнению, такой закон может отпугнуть молодежь от брака, приводя к увеличению числа разводов. Она считает, что в Уголовном кодексе уже достаточно статей для наказания за такие преступления, и необходимо работать над правоприменительной практикой. Таким образом, суд между Останиной и Горячевой отражает не только личный конфликт, но и глубинные разногласия в подходе к борьбе с домашним насилием в российском обществе и законодательном поле.
Партия «Новые люди», от которой выступает Ксения Горячева, активно продвигает концепцию борьбы с домашним насилием, предлагая не только усиление уголовной ответственности за побои, но и введение штрафов за пропаганду семейно-бытового насилия, а также статей о навязчивом преследовании (сталкинге). Эти инициативы направлены на создание более комплексной правовой защиты пострадавших. Однако их реализация сталкивается с сопротивлением, в том числе из-за опасений о возможных «ложных доносах» и разрушении института семьи, о чем говорила, например, Ирина Филатова (КПРФ), член президентского совета по правам человека Ева Меркачева указывает на то, что существующие меры недостаточны, и часто жертвы домашнего насилия сами оказываются за решеткой после самообороны.
Таким образом, спор между депутатами из разных фракций является частью продолжительного и сложного диалога, затрагивающего вопросы общественного мнения, правовой базы и социокультурных аспектов семейной жизни в России. Поддержка общественности в отношении закона о домашнем насилии высока, но разногласия среди законодателей и других общественников остаются значительными, особенно по поводу деталей и возможных последствий предлагаемых мер.