В Госдуме разработали законопроект о домашнем насилии
Депутат Ксения Горячева («Новые люди») направила на отзыв в правительство законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников.
Ксения Горячева
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Документ (есть в распоряжении «Ъ») предлагает распространить ст. 116 УК на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого, беременной женщины или человека, «находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».
Сейчас указанная статья применяется в случае побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
В пояснительной записке депутат указывает, что на сегодняшний день эпизоды домашнего насилия, не повлекшие легкого вреда здоровью, квалифицируются как административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Уголовная ответственность по ст. 116.1 УК наступает только при совершении повторного правонарушения. «Указанная модель в недостаточной степени учитывает особую уязвимость потерпевшего, характер отношений между потерпевшим и виновным, а также риск повторного насилия в условиях совместного проживания, личной, родственной, экономической или иной зависимости»,— отмечает госпожа Горячева.
В 2016 году в Госдуму вносили законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии экс-депутата Оксаны Пушкиной. В 2019 году проект заморозили после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей.
В декабре 2024 года «Новые люди» предлагали ввести административные штрафы до 10 тыс. руб. за пропаганду семейно-бытового насилия в интернете. В феврале 2025-го правительство составило на инициативу отрицательный отзыв.
Инициатива Ксении Горячевой является не первой попыткой решить проблему домашнего насилия в России. В 2016 году в Госдуму уже вносился законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», но в 2019 году он был «законсервирован» после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей, которые посчитали его вмешательством в жизнь семьи. Несмотря на это, опросы Russian Field 2024 года показывают, что подавляющее большинство россиян (89%) поддерживают принятие закона о домашнем насилии.
Ранее, в октябре 2023 года, «Новые люди» уже вносили в Госдуму законопроект, предлагающий запрет агрессору приближаться к жертве. Однако думский комитет по законодательству рекомендовал его отклонить, сославшись на необходимость длительного судебного разбирательства и неспособность предотвратить насилие, когда жертва и агрессор проживают совместно. В июле 2024 года ЛДПР также подготовила законопроект о «комплексном регулировании домашнего насилия», включающий определения видов насилия и обязательный прием заявлений в органах внутренних дел, а также изоляцию объекта насилия от субъекта. Однако юристы отмечали, что эта инициатива обошла острые углы, например, исключив побои из определения физического насилия.