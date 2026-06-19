В Госдуме разработали законопроект о домашнем насилии

Депутат Ксения Горячева («Новые люди») направила на отзыв в правительство законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ (есть в распоряжении «Ъ») предлагает распространить ст. 116 УК на случаи, когда побои совершаются в отношении близкого, беременной женщины или человека, «находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Сейчас указанная статья применяется в случае побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

В пояснительной записке депутат указывает, что на сегодняшний день эпизоды домашнего насилия, не повлекшие легкого вреда здоровью, квалифицируются как административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Уголовная ответственность по ст. 116.1 УК наступает только при совершении повторного правонарушения. «Указанная модель в недостаточной степени учитывает особую уязвимость потерпевшего, характер отношений между потерпевшим и виновным, а также риск повторного насилия в условиях совместного проживания, личной, родственной, экономической или иной зависимости»,— отмечает госпожа Горячева.

В 2016 году в Госдуму вносили законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии экс-депутата Оксаны Пушкиной. В 2019 году проект заморозили после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей.

В декабре 2024 года «Новые люди» предлагали ввести административные штрафы до 10 тыс. руб. за пропаганду семейно-бытового насилия в интернете. В феврале 2025-го правительство составило на инициативу отрицательный отзыв.

Полина Мотызлевская