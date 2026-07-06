Сети X5 приостановили продажу товаров Великолукского мясокомбината
«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (входят в Х5) временно прекратили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе холдинга. Решение принято после информации о якобы найденной в продукции комбината запрещенной добавки.
Telegram-канал «Shot проверка» утверждает, что Роспотребнадзор обнаружил в товарах Великолукского мясокомбината микробную трансглютаминазу. Эта добавка запрещена на территории ЕАЭС: она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Ее якобы нашли в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках в Тамбове, Перми и Свердловской области.
«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы»,— прокомментировали ТАСС в Х5.
ОАО «Великолукский мясокомбинат» — агропромышленный холдинг, чьи основные активы сосредоточены в Псковской области. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 55,95 млрд руб., увеличившись на 17,9% год к году. Чистая прибыль сократилась на 12,08%, до 2,28 млрд руб. В конце 2024 года мясокомбинат закрыл свою одноименную розничную сеть. Предприятию грозит банкротство.
Подробности — в материале «Ъ» «Бекон и порядок».
Решение X5 Group о приостановке продаж продукции "Великолукского мясокомбината" является частью более широкой тенденции на продовольственном рынке, где ритейлеры и регуляторы ужесточают контроль качества. Ранее X5 Group внедряла механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов и проверяла продукцию других поставщиков, например, "Петелинки", на наличие сальмонеллы. Роспотребнадзор приостанавливал продажу товаров из-за случаев ботулизма, а Россельхознадзор выявлял сальмонеллу в фарше "Уральского мясокомбината" и антибиотики в продукции "Ишимского мясокомбината", а также отзывал декларации о соответствии у нижегородских производителей мяса и молочной продукции. В Ростовской области приставы приостановили работу одного из мясокомбинатов на 30 суток за нарушение ветеринарно-санитарных правил.
Ситуация с "Великолукским мясокомбинатом" также происходит на фоне его финансовых трудностей. В конце 2024 года комбинат закрыл свою розничную сеть, что собеседники "Ъ" на мясном рынке связывали со сложностями конкуренции с федеральным ритейлом. В январе 2026 года сообщалось, что мясокомбинат даже выставил на продажу колесо обозрения за 60 млн рублей. Юрфирма "Армалекс" подала заявление о банкротстве "Великолукского мясокомбината" из-за непогашенной задолженности в размере 258,5 млн рублей, однако суд удовлетворил ходатайство мясокомбината о передаче дела в кассационную инстанцию, что как минимум до 11 июня продлевает срок до окончания рассмотрения дела.
Рентабельность мясопереработки находится под давлением из-за роста себестоимости, при этом игроки рынка сталкиваются со значительным повышением цен на свинину, говядину, курицу, а также на фонд оплаты труда, электроэнергию, оболочки для колбас, специи и добавки. При этом не всегда возможно переложить эти издержки на конечного покупателя.