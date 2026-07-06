Сети X5 приостановили продажу товаров Великолукского мясокомбината

«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (входят в Х5) временно прекратили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе холдинга. Решение принято после информации о якобы найденной в продукции комбината запрещенной добавки.

Telegram-канал «Shot проверка» утверждает, что Роспотребнадзор обнаружил в товарах Великолукского мясокомбината микробную трансглютаминазу. Эта добавка запрещена на территории ЕАЭС: она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Ее якобы нашли в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках в Тамбове, Перми и Свердловской области.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы»,— прокомментировали ТАСС в Х5.

ОАО «Великолукский мясокомбинат» — агропромышленный холдинг, чьи основные активы сосредоточены в Псковской области. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 55,95 млрд руб., увеличившись на 17,9% год к году. Чистая прибыль сократилась на 12,08%, до 2,28 млрд руб. В конце 2024 года мясокомбинат закрыл свою одноименную розничную сеть. Предприятию грозит банкротство.

Подробности — в материале «Ъ» «Бекон и порядок».