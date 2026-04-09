Бекон и порядок

Один из крупных мясопереработчиков — Великолукский мясокомбинат оказался втянут в корпоративный спор с юрфимой, выкупившей долги у его контрагентов. Юристы настаивают на банкротстве компании, в то время как топ-менеджмент пытается оспорить эти требования.

Мясоконсервный комбинат

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мясоконсервный комбинат

Юрфирма «Армалекс» 3 апреля 2026 года сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве крупного производителя мясных полуфабрикатов — ОАО «Великолукский мясокомбинат», следует из сообщения на Федресурсе. В заявлении компании отмечается, что ее действия обусловлены наличием непогашенной задолженности на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мясокомбинат должен выплатить «Армалекс» 258,5 млн руб.

Гендиректор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина заявила “Ъ”, что в деле использованы двусмысленные толкования условий соглашения вопреки воле лиц, заключивших указанный договор.

По ее мнению, юрфирма «Армалекс» через ряд посредников получила несуществующее право требовать с предприятия денежные суммы. Сообщение о намерениях обратиться с заявлением о банкротстве мясокомбината связано с попыткой давления на компанию перед рассмотрением дела в кассационной инстанции, считает госпожа Кузьмина. В «Армалекс», в свою очередь, заявили “Ъ”, что это обыкновенный коммерческий спор, строго в рамках правового регулирования.

ОАО «Великолукский мясокомбинат» — агропромышленный холдинг, чьи основные активы сосредоточены в Псковской области. Согласно последнему раскрытию информации в 2015 году, бенефициаром бизнеса являлся Владимир Подвальный. Структуры господина Подвального также контролируют парк развлечений «Диво-остров» в Санкт-Петербурге. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 55,95 млрд руб., увеличившись на 17,9% год к году. Чистая прибыль сократилась на 12,08%, до 2,28 млрд руб. Совокупный долг компании составил 50,52 млрд руб.

Поскольку суд удовлетворил ходатайство Великолукского мясокомбината в кассационную инстанцию, никакого банкротства до окончания рассмотрения дела судом инициировано быть не может — как минимум до 11 июня, когда состоится первое рассмотрение жалобы. Это подтверждает младший партнер юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

В конце 2024 года Великолукский мясокомбинат закрыл свою одноименную розничную сеть. Тогда собеседники “Ъ” на мясном рынке связывали это с тем, что таким магазинам крайне сложно конкурировать с федеральным ритейлом. В январе 2026 года “Ъ” сообщал, что Великолукский мясокомбинат также выставил на продажу колесо обозрения из своего парка развлечений «Диво-остров» за 60 млн руб.

Сейчас рентабельность мясопереработки находится под постоянным сильным давлением, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров.

По его словам, у многих компаний снижается маржинальность бизнеса. В то же время у некоторых выручка еще может и расти, но издержки все равно увеличиваются быстрее, добавляет он.

Ситуация, сложившаяся с Великолукским мясокомбинатом, говорит о том, что даже крупные игроки сейчас работают в условиях повышенной чувствительности к долгу и ликвидности, отмечает господин Кучеров. Он добавляет, что переработчики сейчас сталкиваются со значительным ростом себестоимости. Еще летом 2025 года производители направляли письма в адрес торговых сетей, где указывали, что свинина подорожала на 25% год к году, говядина — на 11–26%, курица — на 13%, фонд оплаты труда вырос на 32%, электроэнергия — на 20%, оболочка для колбас — на 20%, специи и добавки — на 13%, напоминает эксперт. При этом, по его мнению, ситуация не всегда позволяет переложить эти издержки в цену для конечного покупателя.

Владимир Комаров