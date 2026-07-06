Подросток подозревается в поджоге релейного шкафа во Всеволожском районе

Транспортная полиция задержала несовершеннолетнего за диверсию на железной дороге. По версии следствия, он действовал по заданию, полученному через мессенджер, сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поджог релейного шкафа на перегоне «Мельничный ручей — Ржевка» был совершен с помощью бутылок с горючей жидкостью. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», санкция которой достигает 20 лет лишения свободы. Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий. Следствие устанавливает личность куратора, а также обстоятельства вовлечения юноши в преступную деятельность. Полиция призывает родителей контролировать контакты детей в интернете.

Кирилл Конторщиков