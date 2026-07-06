Псковская область отразила атаку беспилотников с боевой нагрузкой
Силы ПВО нейтрализовали несколько дронов над регионом минувшей ночью. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что все аппараты несли поражающие элементы.
Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Глава региона подчеркнул, что боевая часть беспилотников была рассчитана на максимальный урон людям. Жителей призвали не подходить к окнам при звуках пролета или падения БПЛА, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам, а сообщать о находках в экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.