Псковская область отразила атаку беспилотников с боевой нагрузкой

Силы ПВО нейтрализовали несколько дронов над регионом минувшей ночью. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что все аппараты несли поражающие элементы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что боевая часть беспилотников была рассчитана на максимальный урон людям. Жителей призвали не подходить к окнам при звуках пролета или падения БПЛА, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам, а сообщать о находках в экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Кирилл Конторщиков