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Псковская область отразила атаку беспилотников с боевой нагрузкой

Силы ПВО нейтрализовали несколько дронов над регионом минувшей ночью. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что все аппараты несли поражающие элементы.

Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме

Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что боевая часть беспилотников была рассчитана на максимальный урон людям. Жителей призвали не подходить к окнам при звуках пролета или падения БПЛА, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам, а сообщать о находках в экстренные службы. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Кирилл Конторщиков

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