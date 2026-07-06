У лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна начался обыск
Силовики проводят обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Также следственные мероприятия проходят почти во всех компаниях концерна «Мульти Групп», принадлежащего партии. Об этом в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщила представитель партии Ивета Тоноян.
Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян
Фото: Stringer / Photolure / Reuters
По словам пресс-секретаря, следователи пришли также по месту жительства директоров связанных с партией коммерческих организаций.
Гагик Царукян в июне подал судебный иск против Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). Господин Царукян потребовал от ОТА опровергнуть сведения о том, что его партия была создана «с подачи» бывшего президента Роберта Кочаряна.
В конце месяца прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить господина Царукяна неприкосновенности. Ранее в отношении политика возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».
Обыски в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и в компаниях концерна «Мульти Групп» проходят в контексте напряженной внутриполитической ситуации в Армении, обострившейся после парламентских выборов 7 июня 2026 года. Ранее, 9 июня Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и ему запретили покидать страну. Это произошло вскоре после того, как его партия не смогла преодолеть 4-процентный барьер для прохождения в парламент, набрав 3,996% голосов, хотя изначально сообщалось о преодолении барьера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще до выборов публично обвинял Гагика Царукяна в хищении 300 млн долларов. Царукян, в свою очередь, подал иск против Пашиняна и Общественного телевидения Армении, требуя опровергнуть заявления о создании его партии «с подачи» бывшего президента Роберта Кочаряна и обвинения Пашиняна в его адрес как «преступника» и «агента».
Ситуация вокруг Царукяна является частью более широкой картины политического давления на оппозицию. Следственный комитет Армении с 7 февраля 2026 года возбудил 115 уголовных дел, связанных с выборами, 25 из которых касаются партии «Процветающая Армения». Конституционный суд Армении 4 июля отклонил иски семи оппозиционных партий, включая «Процветающую Армению», о признании итогов выборов недействительными. Оппозиция, в том числе партия Царукяна, заявила о начале нового этапа политического сопротивления.