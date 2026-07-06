У лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна начался обыск

Силовики проводят обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Также следственные мероприятия проходят почти во всех компаниях концерна «Мульти Групп», принадлежащего партии. Об этом в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщила представитель партии Ивета Тоноян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Stringer / Photolure / Reuters Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян

Фото: Stringer / Photolure / Reuters

По словам пресс-секретаря, следователи пришли также по месту жительства директоров связанных с партией коммерческих организаций.

Гагик Царукян в июне подал судебный иск против Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). Господин Царукян потребовал от ОТА опровергнуть сведения о том, что его партия была создана «с подачи» бывшего президента Роберта Кочаряна.

В конце месяца прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить господина Царукяна неприкосновенности. Ранее в отношении политика возбудили дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

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