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Мурманской области спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России приняло распоряжение о списании значительной части бюджетных кредитов Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, решение стало итогом системной работы, проведенной в рамках поручения президента Владимира Путина. «Это точно снизит долговую нагрузку на бюджет нашей области»,— подчеркнул господин Чибис, выразив благодарность правительству РФ, Минфину России и профильным ведомствам за взаимодействие.

Кирилл Конторщиков

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