Мурманской области спишут часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России приняло распоряжение о списании значительной части бюджетных кредитов Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, решение стало итогом системной работы, проведенной в рамках поручения президента Владимира Путина. «Это точно снизит долговую нагрузку на бюджет нашей области»,— подчеркнул господин Чибис, выразив благодарность правительству РФ, Минфину России и профильным ведомствам за взаимодействие.

Кирилл Конторщиков