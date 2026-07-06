Мурманской области спишут часть задолженности по бюджетным кредитам
Правительство России приняло распоряжение о списании значительной части бюджетных кредитов Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.
Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
По словам главы региона, решение стало итогом системной работы, проведенной в рамках поручения президента Владимира Путина. «Это точно снизит долговую нагрузку на бюджет нашей области»,— подчеркнул господин Чибис, выразив благодарность правительству РФ, Минфину России и профильным ведомствам за взаимодействие.