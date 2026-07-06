В Петербурге изменили формулировку запрета парковки у подъездов и контейнеров
Вступили в силу поправки в городской КоАП, подписанные губернатором Александром Бегловым. Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение», сообщили в ГАТИ.
Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение»
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Новая редакция снимает двоякое толкование: теперь запрещена любая стоянка перед входом в подъезд или у мусорной площадки. Ранее водители оспаривали штрафы, доказывая, что проход оставался свободным. В инспекции ожидают, что поправка упростит администрирование и сократит число судебных споров по данной категории дел. Контроль за соблюдением новых норм уже ведется.