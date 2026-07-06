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В Петербурге изменили формулировку запрета парковки у подъездов и контейнеров

Вступили в силу поправки в городской КоАП, подписанные губернатором Александром Бегловым. Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение», сообщили в ГАТИ.

Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение»

Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение»

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Термин «перегораживание» в статье о парковке заменили на «размещение»

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Новая редакция снимает двоякое толкование: теперь запрещена любая стоянка перед входом в подъезд или у мусорной площадки. Ранее водители оспаривали штрафы, доказывая, что проход оставался свободным. В инспекции ожидают, что поправка упростит администрирование и сократит число судебных споров по данной категории дел. Контроль за соблюдением новых норм уже ведется.

Кирилл Конторщиков

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