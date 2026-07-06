Спиртовой завод из Северной Осетии признан банкротом с долгами в 660 млн рублей

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал завод по производству спирта ООО «Гигант» банкротом. В реестр требований кредиторов включены 660 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 12 января 2027 года. Арбитражным управляющим назначена Наталья Соцкая.

Заявление о признании должника банкротом в суд подала МИ ФНС России по республики. В нем инспекция сообщила о долге компании в 18,1 млн руб. На этом основании суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения до 30 июня 2026 года.

За время процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования АО КБ «Солидарность» на 659,7 млн руб. и часть неоплаченного ФНС долга в 118,4 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гигант» зарегистрировано во Владикавказе 21 июня 2007 года. Основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Учредителем завода является Мадина Кочиева. Уставный капитал — 11,55 млн руб.

Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании снизилась на 30% — до 151,2 млн руб., при этом завод показал рост чистой прибыли на 804% — до 5,6 млн руб.

Наталья Белоштейн