Полиция провела миграционный рейд в центре Петербурга

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке спецполка проверили соблюдение миграционного законодательства на объекте реставрации на улице Правды. Из 32 иностранных граждан семеро работали без разрешительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверки на объектах строительства и реставрации проводятся на регулярной основе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Проверки на объектах строительства и реставрации проводятся на регулярной основе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы России. Еще двое приезжих привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания. В настоящее время устанавливается юридическое лицо, допустившее иностранцев к незаконной трудовой деятельности, — ему грозит наказание по ст. 18.15 КоАП РФ. В главке подчеркнули, что контроль за нелегальной миграцией остается одним из приоритетных направлений работы полиции. Проверки на объектах строительства и реставрации проводятся на регулярной основе.

Кирилл Конторщиков