В Мурино задержана женщина с 3 кг метадона

Полиция пресекла межрегиональную перевозку наркотиков. В Мурино задержана 39-летняя жительница Свердловской области, в автомобиле которой нашли более 3 кг метадона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина забрала «мастер-клад» в лесу Ленобласти

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Женщина забрала «мастер-клад» в лесу Ленобласти

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Задержание провели 27 июня оперативники наркоконтроля ГУ МВД совместно с коллегами из ГУНК МВД России и сотрудниками Госавтоинспекции. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — метадон массой 3018,5 г. По версии следствия, женщина забрала «мастер-клад» в лесу Ленобласти для доставки в другой регион. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Фигурантка арестована, устанавливаются соучастники и возможные дополнительные эпизоды.

Кирилл Конторщиков