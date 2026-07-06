Число смертей от Эболы в ДР Конго превысило 500

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго увеличилось до 1561. Смертельных исходов — 506, следует из отчетности министерства здравоохранения.

Показатель смертности достигает 32,4%. В больницах и медицинских изоляторах находятся 628 пациентов. Полностью выздоровели 253 человека. Показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.

О вспышке лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго связали рост заболеваемости со штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Роспотребнадзор считает минимальным риск появления Эболы в России, но обещал направить в Конго медиков и партию тестов.